Dice Procurador tiene videos de «vida íntima» de funcionarios

Ingrid Jorge Pérez y el procurador Iván Feliz Vargas

SANTO DOMINGO.- La comunicadora Ingrid Jorge Pérez provocó este lunes un nuevo alboroto al señalar que comentarios que ella hizo sobre una supuesta vinculación íntima entre la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la ex ministra de Cultura, Milagros Germán, están fundamentados en un video que le suministró el procurador general de Corte de Apelación, Iván Vladimir Féliz Vargas.

Aseguró que este funcionario «así como tiene este video, que no es de inteligencia artificial, tiene muchos videos íntimos de muchos funcionarios, incluyendo el presidente Luis Abinader”.

Ante el anuncio de que la Ministra Raful la ha sometido a la justicia por difamación e injuria, Jorge no dió su brazo a torcer y colgó un nuevo video en redes sociales en que el que señala abiertamente que Feliz Vargas le entregó la grabación en casa de unos familiares suyos que residen en el barrio El Millón, de esta capital.

“Si realmente vamos a juicio, la primera persona que deben ustedes escuchar es a mi cómplice, la persona que me entrega las pruebas que corroboran, que es verdad todo lo que he dicho; es el procurador Iván feliz. Así como tiene este video, que no es de inteligencia artificial, tiene muchos videos íntimos de muchos funcionarios, incluyendo el presidente Luis Abinader”, enfatizó.

Indicó que Feliz “se dedica a recoger toda esa esa información” y que el video en cuestión “ya está en manos de personas que deciden en Estados Unidos”.

SOBRE LA QUERELLA DE RAFUL

Respecto a la anunciada querella en su contra presentada por Raful, dijo que no ha recibido ninguna notificación de la misma, si es verdad que existe. “Probablemente no sea, no sea más que un bulto”, dijo.

“Ustedes me conocen y saben que no voy a hablar por hablar. Siempre (estoy) dando las informaciones responsablemente, desde la prueba”, dijo la comunicadora para agregar a seguidas que ella conoce “totalmente” las consecuencias de la difamación, un delito que, a su juicio, nace de la mentira, pero cuando se habla la verdad, el mismo no existe.

Indicó que lo único que le apena de esta situación es que se está buscando “desviar la atención de noticias que verdaderamente importan” como son, alegó, “las injusticias que se han hecho con el caso Jetset y la impunidad aberrante que pesa sobre la cabeza del señor Antonio Espaillat”.

Insistió en que “si se quiere hablar sobre la verdad, es importante que se lleve a mi cómplice, que es quien me da los videos, que me enseña que son reales, y que es una persona que posee la vida íntima de muchísimos funcionarios de la República Dominicana, incluyendo el presidente Luis Abinader».

Ingrid Jorge Pérez es hija de la también comunicadora Claudia Pérez (la Tora), que ha sido acusada de difamación e injuria por el diputado Sergio Moya, alias “Gory”. Debido a que fue citada varias veces por el Ministerio Público y nunca atendió a los requerimientos, hace tres semanas fue detenida y conducida esposada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Posteriormente se dispuso su libertad.

Antes de ser designado procurador general de Corte de Apelación, Iván Vladimir Féliz Vargas fue procurador especializado contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC)

