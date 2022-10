¿Cómo llegamos hasta aquí? (OPINION)

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

¡Qué fiasco ha resultado ser el Sr. Abinader! De modo indudable es ese el sustantivo que damos una gran cantidad de connacionales a la administración pública vigente; desde los propios perremeístas o simpatizantes, hasta los ciudadanos independientes que votaron por un cambio que ya saben no llegará. Nuestra mancillada soberanía nos impide guardar silencio en presencia del discurso entreguista del presidente.

Con la elección de la actual gestión, los pronunciamientos de competencia internacional han sido de una actitud ideológica típica de los serviles, disminuyendo así nuestro Poder Ejecutivo a su ínfima expresión y peligrosamente adosándose a la del presidente Pedro Santana de 1861, salvo la probada valentía de este combatiente en las contiendas del 25 de febrero, 19 de marzo de 1844 y el 21 de abril del 1849.

Es tal el entreguismo del Sr. Abinader, que en el encuentro que como presidente electo sostuviera con el embajador Zhang Run del gobierno de la República Popular China ante nuestro gobierno, este llegó a despreciar públicamente las ofertas de cooperación e inversión que les fueron presentadas, solo para después verse precisado a recurrir a los antes desconsiderados en procura de lograr la venta y donaciones de vacunas del COVID-19.

Esto así, cuando su incondicionalidad –como al cacique Guacanagarix– no le sirvió para no ser ignorado por las empresas y autoridades estadounidenses. Con esto quedó transparentado que la gobernanza de la patria no está en manos de un estadista, sino que de un eterno candidato presidencial local, simulando y prometiendo para llegar.

Perturba la ligereza con la que el presidente/candidato Luis Abinader incita a potencias de occidente invadir la República de Haití. A pesar de que ha quedado demostrado que irrumpir al vecino y cliente más cercano y provisor, imponiéndoles gobernantes y fórmulas “maravillosas” no han dado los rendimientos esperados.

¿Cuántas veces, Sr. Abinader, necesita ver repetir en Haití las mismas acciones, arrojar similares resultados? ¿Cuántas vidas habrán de perderse para que entienda que las ocupaciones no son la solución? ¿Cuándo asimilará que no se enmarca dentro de sus funciones el requerir que sea violentado otro territorio?

Que a esas personas hay que dejarlos que se den el mandato que deseen, no los que les convengan a otros. Yo amo a mi país, pero usted me avergüenza en cada solicitud de irrupción que hace. Me pongo en el lugar de ese pueblo y me duele escucharlo a usted pidiendo a otras naciones tomarlo.