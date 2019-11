¿Cómo la 5G acelerará implantación tecnologías innovadoras Inteligencia Artificial?

MADRID.- La «Cuarta Revolución Industrial» combina tecnologías que desdibujan las líneas entre el mundo físico y el digital. Pronto, miles de millones de objetos conectados a nuestro alrededor generarán datos que podrán utilizarse para aumentar la productividad y mejorar nuestra calidad de vida.

Esta es la razón por la que actores de las telecomunicaciones, empresas y gobiernos de todo el mundo están siguiendo adelante con sus planes para desarrollar la 5G. Su conectividad súper rápida tiene el poder de desarrollar la Inteligencia Artificial y el Internet de las cosas. Para Europa, es crucial mantenerse a la vanguardia de la innovación.

Líderes europeos de diversos sectores como la tecnología, la industria, la energía y la sanidad se dan cita en París en el Día Europeo de la Innovación de Huawei y los eventos Eco-connect. El objetivo: avanzar en la aceleración de la digitalización europea.

La cuestión de la seguridad del sistema

Sin embargo, la Unión Europea y algunos estados miembros, como Alemania, temen que con la 5G de empresas respaldadas por estados no pertenecientes a la UE se planteen problemas de seguridad. Lo que podría hacer a Europa más vulnerable a los ciberataques y demasiado dependiente de los proveedores extranjeros. Europa ha publicado recientemente recomendaciones para que la red 5G sea más segura.

Para Marcus Grubusch directivo de una empresa alemana que presta servicios de telecomunicación, Tempton Industrial Solutions, es importante ponerse al día con la tecnología: «Huawei tiene la tecnología líder en la actualidad… Tal vez los otros están 18-24 meses atrasados… Personalmente, me pregunto, si la recomendación es por motivos políticos… porque Huawei ya estaba proveyendo el equipo para 3G y 4G».

Pero según la parlamentaria europea, Josianne Cutajar, «Cuando Europa regula, no debe ser vista como una restricción, sino como una oportunidad para mejorar. No significa que no podamos colaborar con socios extranjeros, porque de lo contrario podríamos quedar aislados».