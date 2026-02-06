Comisión sugiere construcción de un nuevo estadio de béisbol

Los miembros de la Comisión Consultiva durante reunión celebrada este jueves..

SANTO DOMINGO.- Una comisión designada por el presidente Luis Abionader sugirió la construcción de un nuevo y moderno estadio de beisbol en la capital dominicana.

La sugerencia se llevó a cabo al finalizar una reunión de dicha comisión. El nuievo estadio sería construido en en el ensanche La Fe.

El msmo reunirá los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), en los terrenos del ensanche La Fe, en alianza con el Estado dominicano y el sector privado.

En la referida reunión quedó expresamente establecido que el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz no se vería afectado por la construcción del proyecto.

