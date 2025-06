Entregarían esta misma semana informe sobre colapso Jet Set

SANTO DOMINGO.- El informe preliminar sobre las causas del derrumbe de la discoteca Jet Set será entregado esta semana a la Procuraduría General de la República (PGR), informó la comisión especial encargada de investigar el incidente.

Leonardo Reyes Madera, coordinador de la comisión y director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), explicó al periódico Listín Diario que el documento está siendo revisado antes de su entrega a la PGR.

“Ya el informe se va a la Procuraduría esta semana, en los próximos días eso se cierra, ese expediente, por lo menos en la parte preliminar”, declaró.

Aclaró que otros informes que circulan en las redes sociales estableciendo posibles causas del desplome no guardan relación alguna con la investigación que realizó a comisión especial. «Eso no tiene nada que ver con nosotros, no sé de donde salió ese informe», indicó.

La comisión está integrada, además, por los ingenieros (forense) Fierro, de la universidad de California, Máximo Corominas (patólogo), del Instituto de Eduardo Torrojas, de España; Marcos Paniagua, con maestría en la Universidad Católica de Chile, y Remi Luciano.

