Comisión del PLD acude al velatorio Ramón Albuquerque

SANTO DOMINGO.- Una comisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acudió al velatorio del expresidente del Senado de la República, Ramón Alburquerque, en la funeraria Jardín Memorial, localizada en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

Dicha comisión presentó las condolencias a los familiares de Alburquerque.

Cristina Lizardo, integrante del Comité Político, encabezó la comisión del PLD compuesta también por Radhames Camacho , el diputado Gustavo Sánchez y Mayobanex Escoto.

Los comisionados llegaron a la funeraria, minutos después de las 4.00 de la tarde y luego del pésame a los familiares y la dirigencia del PRM hicieron guardia de honor alrededor del ataúd.

of-am