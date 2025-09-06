Comienza este sábado Torneo Panamericano Beisbol Sub-15

SANTO DOMINGO.- Este sábado 6 de septiembre arranca en suelo dominicano el Torneo Panamericano Sub-15 de Béisbol, un evento internacional que reunirá a las jóvenes promesas de este deporte con un solo objetivo: lograr el pase al Mundial Sub-15.

El torneo que se extenderá hasta el 11 de septiembre, tendrá como escenario el moderno complejo deportivo IPL Academy, en Santo Domingo Este, y contará con la participación de las selecciones de Cuba, Puerto Rico, Aruba y la República Dominicana como país anfitrión.

Organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) y la WBSC Américas Béisbol, con el respaldo de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), este torneo se jugará bajo el formato de todos contra todos, garantizando enfrentamientos de alto nivel que pondrán a prueba la calidad de cada equipo. Para nuestro país, el certamen representa una oportunidad de reafirmar su tradición beisbolera y proyectar a sus futuras estrellas hacia escenarios de talla mundial.

Cada jornada será transmitida en vivo gracias a la cobertura exclusiva de Grupo de Medios Panorama, que llevará las incidencias del torneo a través de VTV Canal 32 y Panorama 96.9 FM, además de la cobertura periodística en el periódico www.panorama.com.do, así como en todas las redes sociales del grupo. Esta amplia difusión permitirá que los aficionados al béisbol, dentro y fuera del país, sigan de cerca el desempeño de las selecciones y disfruten del espectáculo deportivo en tiempo real.

La jornada inaugural, programada para este sábado, abrirá a las 10:00 de la mañana en IPL Academy con el encuentro entre Puerto Rico y Aruba, mientras que en la tarde, a la 1:00, la selección de República Dominicana debutará frente a Cuba. El domingo continuará la emoción con dos choques de alto calibre: en la mañana, Cuba se medirá a Puerto Rico, y en la tarde, el combinado dominicano enfrentará an Aruba.

El lunes la fanaticada podrá disfrutar de un duelo matutino entre Cuba y Aruba, seguido por un clásico caribeño en horas de la tarde, cuando Puerto Rico se enfrente a la República Dominicana.

La acción se mantendrá el martes con una doble tanda, abriendo con el choque entre Aruba y Puerto Rico en la mañana y cerrando en la tarde con el partido entre Cuba y República Dominicana.

El miércoles se revivirán intensos duelos regionales cuando Puerto Rico se mida nuevamente a Cuba a primera hora y el equipo dominicano compita con Aruba en la tarde.

Finalmente, el jueves el evento concluirá con el enfrentamiento entre Cuba y Aruba en la mañana y República Dominicana contra Puerto Rico en la tarde.

“Este campeonato es una oportunidad para ver en acción a las futuras estrellas del béisbol. Invitamos a la fanaticada a disfrutarlo y a acompañar a nuestra selección nacional en esta gran fiesta deportiva”, expresó Juan Núñez, presidente de FEDOBE al destacar la trascendencia del torneo.

El Panamericano Pre Mundial Sub-15 contará con una producción de alto nivel.

Con la celebración de este torneo, República Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo del béisbol en todas sus categorías y se proyecta como un escenario de referencia en la organización de competencias internacionales.

of-am