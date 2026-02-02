Comerciantes niegan escasez carne de pollo y huevos en RD

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- Varias organizaciones del comercio detallista expresaron su respaldo al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y afirmaron que no existe escasez ni aumentos injustificados en los precios de la carne de pollo y los huevos.

Así lo dio a conocer este lunes una nota de Agricultura, en la que se afirma que los comerciantes aseguraron que el mercado ha comenzado a estabilizarse tras las medidas adoptadas por la actual gestión.

Los comerciantes, en visita al ministro Oliverio, desmintieron versiones que han circulado en distintos espacios sobre una supuesta falta de la carne blanca y de huevos, ya que fruto de las medidas adoptadas el mercado ha vuelto a normalizarse.

El dirigente Apolinar Leyba hijo advirtió que algunos sectores intentan «pescar en mar revuelto», promoviendo una falsa percepción de escasez de la carne de pollo con el objetivo de generar distorsiones en el mercado y afectar la estabilidad de precios.

De su lado, el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unificados, Ricardo Rosario, afirmó que los dirigentes acudieron a reafirmar su disposición de continuar colaborando de manera estrecha con el Ministerio de Agricultura para garantizar estabilidad, abastecimiento continuo y precios justos en los productos de primera necesidad,.

En el encuentro también participaron, de acuerdo a la nota, Héctor Julio Nieves, presidente Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones; Manuel Horacio Acosta, de la Federación de Comerciantes y Empresarios; Héctor Julio Ledesma, de la Federación de Detallistas Independientes; Rafael Santos, del Consejo Dominicano de Comerciantes Detallistas y Martina Ventura, de la Federación de Mujeres Comerciantes.EFE

rsl