Colombia: Senadora liberada denuncia exterminio indígenas

BOGOTÁ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) – La senadora colombiana Aida Quilcué, de la coalición gobernante Pacto Histórico liderada por el presidente Gustavo Petro, ha denunciado el «exterminio físico y cultural» de la población indígena, en sus primeras declaraciones tras ser secuestrada por hombres armados no identificados y posteriormente liberada en el departamento del Cauca, en el sur del país.

«Aquí el riesgo no ha sido solo mío, sino para otros senadores, de los jóvenes, de la guardia, comuneros, mujeres y autoridades. Como dijo la Corte Constitucional, estamos ante un exterminio físico y cultural. Y los que seguimos luchando por la vida y la dignidad, estamos en riesgo», ha señalado, tras confirmar que tanto ella como sus escoltas se encuentran en buen estado.

Quilcué ha celebrado que «ya estamos a salvo» y en este sentido ha agradecido el trabajo del Consejo Regional Indígena y Cauca (CRIC) y de la Fuerza Pública para rescatarlos, y «toda la solidaridad que hoy se movió en Colombia». «La presión hizo que saliéramos de ahí», ha manifestado.

EL SECUESTRO

Según ha relatado, el secuestro ha tenido lugar cuando «veníamos desde el municipio de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán y fuimos interceptados, llegando al páramo, por hombres armados». «Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes», ha agregado antes de señalar que «nos dimos cuenta de que nos estaban apuntando con las armas y salieron corriendo y nos dejaron solos».

La senadora, ganadora en 2021 del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y quien fue elegida como senadora con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha asegurado que el grupo de hombres «fuertemente» armados no se identificó.

Quilcué, quien también ejerció como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO, denunció en 2022 que fue amenazada de muerte en más de 100 ocasiones. Su esposo, Edwin Legarda, murió por disparos de soldados cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, ubicada en el departamento del Cauca, en diciembre de 2008. El caso fue condenado por numerosas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional (AI).

ATENTADO CONTRA DOS ESCOLTAS

Su testimonio llega poco después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haya confirmado estar detrás del atentado que hace unos días mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos y haya responsabilizado del mismo a su equipo de seguridad al no acatar los controles que ha dispuesto en Arauca para evitar choques con otros grupos armados.