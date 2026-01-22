Colegio Médico pide evaluación de los hospitales públicos en RD

Hospital Materno Infantil Marcelino Vélez.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis A. Peña Núñez, hizo un llamado urgente al Servicio Nacional de Salud (SNS) a que inicie un proceso riguroso de revisión y supervisión de la planta física de los hospitales de la red pública, tras incidentes ocurridos recientemente en San Cristóbal y San Francisco de Macorís.

La solicitud surge a raíz del colapso de plafones de yeso y estructuras metálicas en las áreas de acceso próximas a las unidades de emergencias de los hospitales regionales Juan Pablo Pina (San Cristóbal) y Ángel Gatón (San Francisco de Macorís).

Ambos desprendimientos se registraron a horas tempranas del martes, según hacen constar los presidentes provinciales del CMD, Emma Bencosme, de San Cristóbal y Roberto Aquino, de San Francisco de Macorís.

«Lo que más nos llama la atención es que estos desprendimientos ocurrieron en áreas similares y bajo condiciones parecidas. Esto nos motiva a solicitar formalmente una evaluación técnica de todos los hospitales que comparten diseños similares en el país», afirmó el presidente del gremio a través de una nota de prensa.

El Colegio Médico Dominicano enfatiza que estos fallos estructurales representan un riesgo latente tanto para el personal de salud como para los pacientes que buscan atención de emergencia.

