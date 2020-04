COD entrega alimentos atletas en Los Guaricanos y Bayaguana

SANTO DOMINGO.- Numerosos atletas y dirigentes se unieron a la iniciativa del Comité Olímpico Dominicano (COD) para entregar alimentos a deportistas necesitados en diferentes puntos de esta capital y el municipio de Bayaguana.

La voleibolista Annerys Valdez, así como Luisito Pie, de taekwondo; Leidy Germán, de judo; Zacarías Bonnat, de levantamiento de pesas, e Isaac Ogando, presidente de la Unión Deportiva de Bayaguana, participaron junto a Luis Mejía y su esposa Yonoris de Mejía, en la entrega de comestibles a deportistas y personas vulnerables en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo y en Bayaguana.

Los alimentos entregados fueron donados por las empresa LMO, que regentea Mejía, y Coinsa, que dirige el ingeniero Rafael Villalona, así como otras empresas privadas y del Gobierno para beneficiar a deportistas y personas necesitadas.

“La llamada de Annerys (Valdez), me sensibilizó, lo mismo cuando me llamaron Luisito Pie, Leidi Germán y Bonnat. Aunque teníamos programada esas asistencias, esas llamadas me sensibilizaron y me hicieron acompañar a estos deportistas en esa gran labor social en estos momentos en que tanto se necesita de la solidaridad”, dijo Mejía, mientras se encontraba este domingo en Bayaguana, acompañado de su esposa Yonoris, e Isaac Ogando, presidente de la Unión Deportiva de ese municipio, así como también Leidi Germán, directora técnica de la federación de judo, y los atletas Zacarías Bonnat (pesas) y Luisito Pie, taekwondo, entregando alimentos a personas necesitadas.

Este sábado también acompañó al grupo a Annerys Valdez, integrante del equipo de voleibol Reinas del Caribe, a entregar raciones alimenticias en el sector Los Guaricanos, donde Valdez creció y se hizo atleta.

Mejía también recibió llamadas de Luisito Pie, quien desde hace días tiene una campaña para reunir alimentos, y Leidi Germán.

El presidente del COD comunicó que también recibió una llamada de la pesista Yuderkis Contreras, con el mismo objetivo.

“Yuderkis me dijo que también llamó a su prima Crismery (Santana) para hacer labor social en algunos sectores de su natal San Pedro de Macorís”, informó Mejía, también presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Es tiempo de mostrar solidaridad con la gente, especialmente con nuestros deportistas”, insistió Mejía, quien expresó que el programa continuará con la participación de todos aquellos que estén en disposición de imitar el gesto de estos atletas que han tenido una brillante iniciativa”, siguió diciendo el presidente del COD.

A principio de esta semana, Mejía anunció que el COD se disponía a ofrecer asistencia a aquellos deportistas que no están en la nómina estatal y que necesitan en estos momentos de la crisis creada por la pandemia del coronavirus.

of-am