«Coalición» exhibirá ante Trump unidad con Ucrania contra Rusia

Zelenski en Bruselas

BRUSELAS, 17 Ago.- La llamada «coalición de los dispuestos», el grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz con Rusia, acompañará este próximo lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para exhibir un «frente unido» ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Nuestro objetivo para mañana es simple», ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la reunión telemática de este domingo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes. «El primero es recordar que queremos la paz, una paz sólida y sostenible, presentar un frente unido y reiterar quién está del lado del derecho Internacional», ha manifestado.

Macron ha defendido esta unidad como un arma imprescindible para enfrentarse a la «Rusia de hoy», que ha descrito como «una potencia imperialista y revisionista que desde 2008 se ha dedicado a conquistar nuevos territorios, a revisar sus fronteras internacionales y nunca ha cumplido sus promesas de paz y no agresión».

«Por lo tanto, si hoy somos débiles con Rusia, estaremos plantando las semillas de los conflictos del mañana, que afectarán a los ucranianos. Y no nos equivoquemos, también pueden afectarnos a nosotros a nivel cibernético, de información o en espacios en disputa, desde el marítimo hasta el espacial», ha avisado.

«A través del conflicto ucraniano, estamos redefiniendo las reglas de nuestra seguridad colectiva. Debemos ser parte de ello. Y por eso nos dirigimos allí (a Washington) mañana», ha añadido. «Quiero una Europa fuerte y poderosa, que sea respetada por ser fuerte y que, por lo tanto, pueda seguir siendo libre. Esto es lo que haremos mañana en Washington. Esto es lo que vamos a llevar con nosotros», ha añadido.

Macron, tras agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus esfuerzos de paz expresados en la cumbre de Alaska de este pasado viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mostrado mucho más escéptico que su homólogo norteamericano a la hora de llegar a un acuerdo.

«¿Creo que el presidente Putin quiere la paz? La respuesta es no. Si me preguntan por mi convicción personal, no. ¿Creo que el presidente Trump quiere la paz? Sí. No creo que el presidente Putin quiera la paz. Creo que quiere la capitulación de Ucrania. Eso es lo que propone. Así que, ya veremos», ha estimado el mandatario francés.

