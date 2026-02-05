Clubes TBS Distrito apoyan nueva directiva de Abadina

Edwin Castillo

SANTO DOMINGO.- Las ocho franquicias que participan en el Tomeo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito) expresaron su respaldo unánime a las nuevas autoridades de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), electas en el pasado proceso electoral.

De esta forma, los equipos superiores de los clubes San Carlos, Bameso, San Lázaro, Rafael Barias, El Millón, Mauricio Báez, Los Prados y Huellas del Siglo, respaldan al dirigente deportivo Edwin Castillo (Tatico), quien asume el compromiso de fortalecer la institucionalidad, transparencia y el desarrollo integral del baloncesto distrital, pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de esta disciplina.

Las franquicias participantes valoraron positivamente la visión de trabajo, unidad y consenso que representa la nueva gestión, destacando la importancia de mantener un clima de armonía y colaboración entre clubes, dirigentes y atletas, en beneficio del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional y de las categorías formativas.

Con este respaldo, los equipos del TBS Distrito reafirman su disposición de trabajar de manera conjunta con las nuevas autoridades de Abadina, apostando a una etapa de estabilidad, organización y progreso para el baloncesto distrital.

of-am