NUEVA YORK: Claudio Cabrera, un dominicano que trasciende en NYT

NUEVA YORK.- Claudio Eduardo Cabrera es uno de esos dominicanos que brillan con luz propia en Estados Unidos, pero que se mantiene orgulloso de sus raíces. Hijo de padres dominicanos, pero nacido y criado en el Washington High y el Alto Manhattan, en la actualidad es SEO de uno de los principales periódicos de Estados Unidos y el mundo, The New York Time.

Claudio Cabrera se graduó de periodista en la universidad, profesión que estudió luego que no pudo lograr su sueño de ser atleta profesional, pero al poco tiempo se dio cuenta que no quería ser reportero toda la vida y que, aunque le gustaba la carrera, su área no era esa dentro de la profesión.

Es entonces cuando descubre el trabajo de Search Engine Optimization (SEO), en español Optimización de Motores de Búsquedas, gracias a los consejos recibidos para que sus trabajos destacarán más, tuvieran un mayor impacto y mejorar los niveles de audiencia y lectorías.

Estos consejos le dieron resultados inmediatos y ahí nació su nueva pasión dentro del periodismo. Un mes después de recibir estos consejos se convirtió en el SEO de ese medio, gracias a que su mentor renunció y por sus conocimientos fue considerado para el ascenso “aunque sin beneficios económicos, solo de posición, pero lo tomé como una oportunidad”.

“Me siento dominicano, bueno yo nací aquí, pero mis padres son de Santiago. Sabes, yo soy de aquí, pero aún me siento dominicano”, explicó Cabrera a Diario Libre USA. Sobre las complejidades del mercado estadounidense y su demanda de informaciones Cabrera cree que “América del Norte es un mercado donde se consumen muchas noticias, por eso tenemos tantas publicaciones con muro de pago”. “Existe un hambre real no solo por leer noticias, sino también por verlas en la televisión y estos últimos cinco años no han tenido precedentes en términos de producción y consumo de noticias”, expresó.

Se le pregunta sobre qué es lo que más consume el lector norteamericano y sus similitudes con países latinos donde en ocasiones notas consideradas como “trivialidades” se leen más que algunos temas de investigación.

“No creo que haya mucha diferencia, simplemente puede haber más voluntad de investigar a las personas en posiciones de poder y los gobiernos pueden no tener tanta influencia en lo que imprimen los periódicos, etc”, respondió.

Cabrera también ofreció algunos consejos para los medios que quieren tener presencia en los mercados internacionales y considera importante que estos “deben tener una configuración técnica de SEO antes de enfocarse realmente en la editorial. Solo se puede llegar hasta cierto punto con editorial. Asegúrese de que su sitio se cargue rápido, sea una buena experiencia para el lector y más”.

Aunque está en el New York Times, Cabrera no siente que lo sabe todo, tampoco que llegó a su techo profesional. Más bien confiesa que con frecuencia habla con colegas de otros países para seguir aprendiendo cosas que quizás les pueden ayudar a tener más éxito con su trabajo.

También confiesa que le gustaría tener presencia en República dominicana, su país, y al igual que hace en Nueva York, poder ser mentor de estudiantes que quieran aprender sobre periodismo digital y las nuevas herramientas. Es por esto que está abierto a la posibilidad de poder ser parte de algún proyecto de alguna universidad dominicana o de cualquier otro país de la región, que quiera incluirlo como asesor para tratar de transferir sus conocimientos a los estudiantes.

