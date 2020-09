Clasificación de San Diego ha sido responsabilidad de dominicanos

Fernando Tatis

SAN DIEGO.- Después de 14 años sin béisbol de postemporada en San Diego, una era agonizante definida por interminables conversaciones sobre un futuro brillante que a veces parecía demasiado lejano para comprender, la espera ha terminado. El futuro brillante es el presente. Los Padres regresan a los playoffs.

Inmediatamente después de nueve temporadas perdedoras consecutivas, los Padres revisaron su plantilla durante el invierno. Entraron en el año pensando que habían construido un equipo capaz de tocar la puerta de los playoffs. Luego empezaron a jugar y no se limitaron a tocar la puerta. La derribaron a patadas y para ello contaron con los dominicanos Fernando Tatis Jr, Manny Machado y Dínelson Lamet.

“Has visto lo que podemos hacer”, dijo el torpedero estrella Tatis Jr., el faro de larga data de ese brillante futuro. “Todo el mundo sabe lo que podemos hacer en este equipo. Sé que no nos conformamos solo con este paso. Vamos por mucho más».

Me siento tan feliz por la ciudad de San Diego”, dijo Tatis, de 21 años, hijo del ex jugador de Grandes Ligas. «Sé que han pasado tantos años desde que fueron a los playoffs y trajeron el béisbol de playoffs de regreso a San Diego, simplemente me emociono».

En cuanto a los jugadores, “Oh hombre, solo felicidad”, dijo Tatis, quien junto con su compañero de equipo Manny Machado es un contendiente por el MVP de la Liga Nacional. “Ha sido un año rápido pero difícil. Todo el mundo ha luchado, todo el mundo ha hecho un buen trabajo y ahora nos apoyamos mutuamente y encontramos la manera de ganar partidos».

No se hablará de que los Padres ingresen a escondidas bajo un formato de playoffs revisado en 2020.

