Clásico Mundial 2026: Juan Soto jugará con la R. Dominicana

Juan Soto

SANTO DOMINGO.- Uno de los nombres más esperados y probablemente, uno de los jugadores más seguidos en la actualidad, vestirá el uniforme de la República Dominicana por segunda ocasión en el Clásico Mundial de Béisbol.

La Selección Dominicana de Béisbol ha confirmado la participación del estelar jardinero de New York Mets, Juan Soto, para la edición 2026 del torneo internacional. Soto fue el mejor ofensivo en términos generales del equipo durante la pasada edición, misma que culminó con el equipo dominicano siendo eliminado en la fase de grupos.

En cuatro juegos disputados en el Clásico Mundial 2023, Juan Soto bateó para promedio de .400 con porcentaje de embasarse (OBP) de .500 y slugging (SLG) de 1.000, lo que se tradujo en el OPS más alto del conjunto dominicano con 1.500. Fue líder del conjunto en anotadas (6), así como colíder en hits (6), cuadrangulares (2), bases por bolas recibidas (3) y segundo en impulsadas (3).

Soto fue uno de los primeros peloteros dominicanos en confirmar sus intenciones de participar en el Clásico Mundial de Béisbol y también, de acuerdo con declaraciones separadas dadas por el dirigente Albert Pujols, así como por el gerente del equipo, Nelson Cruz, una de las principales voces en el reclutamiento de jugadores para el torneo.

“La Fiera” viene de un extraordinario año en que estableció una marca personal de cuadrangulares con 43 y lideró la Liga Nacional en base robadas con 38 y en OBP (.396). También lideró el béisbol de las Grandes Ligas con 127 bases por bolas recibidas y quedó tercero por el premio de Jugador Más Valioso del “Viejo Circuito”, en un 2025 marcado por la controversia de no haber sido elegido al Juego de Estrellas. Adicionalmente, añadió el sexto Bate de Plata a su colección.

Ketel Marte, Geraldo Perdomo y varios relevistas confirmados

Soto encabeza las confirmaciones del equipo dominicano del fin de semana, pero no menos importantes fueron los anuncios de que el mejor segunda base de las Grandes Ligas, Ketel Marte, y el campocorto con la mejor temporada 2025 en MLB, Geraldo Perdomo, ambos de Arizona Diamondbacks, estarán con el combinado quisqueyano en el evento.

Durante el fin de semana también han sido confirmados los relevistas Gregory Soto (Pittsburgh Pirates), Wandy Peralta (San Diego Padres), Camilo Doval (New York Yankees) y Dennis Santana (Pirates), lo que junto a otras adiciones como Carlos Estévez (Kansas City Royals) y Seranthony Domínguez (Chicago White Sox), otorgan a República Dominicana con uno de los bullpens más completos del torneo.

of-am