Clase media y elecciones (OPINION)

El autor es abogado.

Del 54% que votó en las pasadas elecciones presidenciales (4,365,147 votantes), el PRM y aliados obtuvieron un 57%. LFP se alzó con un 29%. Y el PLD apenas un 10%. El 96% del universo de los votos válidos fueron a parar a esos tres proyectos políticos. Una cuarta vía es aún parece ser que no es viable (ojalá me equivoque), pues el resto (4%) se distribuyó entre seis candidatos (una media de 0.67%). .

Relevante:

Hubo un importante 46% que simplemente decidió no ir a votar (3,716,469 votantes). Los sectores medios (Clase media media y media alta esencialmente). Lo que significa, que la abstención electoral sigue creciendo exponencialmente desde el 2008 (cinco elecciones consecutivas).

Beneficiario:

¿A quién es que más le conviene que ese 46% siga sin ir a votar, si es que no sigue subiendo esa ausencia, como lo ha hecho desde el 2008?

a) Al que está en el gobierno.

b) O a los que están en la oposición.

Perjudicado:

Al que no le conviene (sea el gobierno o la oposición), sólo tiene una opción para frenar ese absentismo electoral y tratar de ganar las próximas elecciones presidenciales: Convencer con una oferta creíble a la clase media que no vota, y que dicha oferta coincida con al menos algunas de las exigencias de la agenda de ese importante sector de la sociedad.

Si no es así, que no cuenten con que esos votantes de los sectores medios acudirán a votar en el 2028.

Sociedad de riegos:

Vivimos en una sociedad de riesgos. Hay que asumir riesgos. Si es que hacerle una oferta a la clase media que se ajuste total o parcialmente a su agenda implica un riesgo, como argumentan los tibios que están en los perjudicados, pues que se queden dentro de su forma de confort.

Jpm-am