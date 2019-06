Cientos disfrutan de la cuarta edición del Puntacana Food Fest

PUNTA CANA, República Dominicana.- Más de 900 personas disfrutaron de la cuarta edición del Puntacana Food Fest celebrado en Galerías Puntacana Village, con la participación de ocho de los mejores restaurantes y bares de Puntacana Resort & Club.

En un espacio familiar y ambientado por música en vivo, los asistentes degustaron una variedad de propuestas gastronómicas. Como parte de las novedades de esta edición, el festival contó con un rincón vegetariano, además de clases interactivas de cocina, tanto para los adultos como para los niños.

Playa Blanca, con su tradicional menú criollo, presentó lo mejor de la cocina dominicana; mientras que los restaurantes The Grill y Mare deleitaron a los visitantes con diversos cortes de carne a la parrilla. Los reconocidos Bamboo y La Yola ofrecieron una probada de sus platos insignia, como la berenjena parmesana y el foie gras en una creativa presentación.

El restaurante del hotel Four Points by Sheraton Puntacana Village complementó su oferta gastronómica con su reconocido programa “Best Brews”, ofreciendo las mejores cervezas artesanales y locales. Finalmente, Ananí y Brassa Grill del hotel The Westin Puntacana Resort & Club, presentaron un menú con opciones frescas y saludables, en adición a su línea de cócteles artesanales “Crafted at Westin”.

of-am