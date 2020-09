Cibao FC actuará en el torneo de la Liga Concacaf Scotiabank 2020

SANTO DOMINGO.- La Confederación de Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf) anunció la fecha y los procedimientos para el sorteo oficial del torneo continental en el que participará por vez primera un club dominicano, en la Liga Concacaf Scotiabank 2020.

La competencia está pautada para iniciar el 20 de octubre y clasificará a seis clubes a la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021 (SCCL), a la cual está clasificado Atlético Pantoja.

Este es el segundo torneo de clubes más importante que organiza la Concacaf, nació en 2017 y contará por primera vez con la presencia de un conjunto del fútbol dominicano, aunque tanto Cibao FC como Atlético Pantoja ya estuvieron en la Liga de Campeones de Concacaf.

El sorteo de la Liga Concacaf 2020 se realizará en Miami, sede de la confederación, el lunes 21 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y contará con la cobertura los medios asociados a la Concacaf.

Además, el evento estará disponible en las diversas plataformas audiovisuales de la confederación: Aplicación Concacaf Go, la página de Facebook y el canal de YouTube.

Son 22 clubes de diferentes países asociados a la Concacaf los que estarán en competencia, distribuidos en 12 que iniciarán desde la Ronda preliminar, como es el caso del cuadro naranja, Cibao FC. Mientras que 10 tendrán el privilegio de arrancar su participación desde los Octavos de Final.

Sistema de Competencia

La contienda iniciará el 20 de octubre de 2020 con la ronda preliminar, en la cual se disputarán partidos únicos, igual que los octavos de final, fase que está programada del 3 al 5 de noviembre. La fórmula cambiará a partir de los cuartos de final con cotejos de ida y vuelta entre el 1 y 10 de diciembre. Las semifinales y la gran final están programadas para enero de 2021.

Procedimiento del Sorteo

En los Bombos 1 y 2 están los clubes que partirán desde la ronda preliminar, ordenados según el ranking de clubes de Concacaf 2020.

Bombo 1: Arcahaie FC (CCC3), LD Alajuelense (CRC3), Motagua FC (HON3), CA Independiente (PAN3), CD FAS (SLV2), y CD Municipal Limeño (SLV3).

Bombo 2: Verdes FC (BLZ1), Hamilton Forge FC (CAN2), Cibao FC (CCC4),

Comunicaciones FC (GUA2), Antigua GFC (GUA3), y Managua FC (NCA2).

Bombo 3: Waterhouse FC (CCC2), Deportivo Saprissa (CRC1), CS Herediano (CRC2), CD Olimpia (HON1), CD Marathón (HON2), Tauro FC (PAN1), San Francisco FC (PAN2) y Alianza FC (SLV1).

Bombo 4: CSD Municipal (GUA1), Real Estelí FC (NCA1), ganador ronda preliminar No. 1, ganador ronda preliminar No. 2, ganador ronda preliminar No. 3, ganador ronda preliminar No. 4, ganador ronda preliminar No. 5 y ganador ronda preliminar No. 6.

Para la ronda preliminar, una vez que se extraiga el primer nombre del Bombo 1, se colocará en la posición A del enfrentamiento de la ronda

Preliminar 1. El procedimiento se repetirá con los otros cinco clubes de este bombo, usando la posición A de las llaves 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo procederá con el Bombo 2, utilizando la posición B de las seis llaves.

Durante esta fase de la competencia el reglamento no admite enfrentamientos entre conjuntos del mismo país.

Los Bombos 3 y 4 se sortearán utilizando el mismo procedimiento. Los clubes del Bombo 3 serán colocados en las posiciones A1 a la A8 de acuerdo con él orden en que sean sorteados, mientras que para el Bombo 4 se usará las posiciones B1 a la B8.

Para los octavos de final, los clubes del Bombo 3 albergarán los partidos de vuelta, mientras que los ganadores de los partidos 1, 3, 5 y 7 de los octavos de final albergarán el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Para las semifinales y finales, las llaves originales determinarán los enfrentamientos. Además, los clubes se clasificarán según el procedimiento de desempate de la competencia para determinar quién será sede de los partidos de vuelta.

Cibao FC tuvo su primera experiencia en copas de clubes de Concacaf en 2018 cuando enfrentó a las Chivas de Guadalajara en la Liga de Campeones de Concacaf. Este será su segundo reto en el continente.

