CHINA: Varios muertos por la explosión en tienda pirotecnia

PEKIN 15 Feb.-Al menos ocho personas han muerto y dos más han resultado heridas debido a un incendio ocurrido en una tienda de pirotecnia de la localidad de Dongan, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, según han informado las autoridades.

El incidente ha ocurrido este domingo sobre las 14.30 horas (7.30 horas en la España peninsular) debido a que un individuo prendió la mecha de un artefacto pirotécnico cerca del comercio, según ha informado la agencia de noticias china Xinhua, que cita a las autoridades del condado de Donghai.

El incendio fue sofocado sobre las 16.00 horas tras la intervención de los servicios de emergencia y los responsables han sido puestos bajo custodia policial, según la nota. Además se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido para determinar la causa del incidente e investigar la respuesta de las autoridades.

