China Popular: la orca amarilla y depredadora (OPINION)

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

En el título de esta modesta opinión que hoy presento a los amables lectores, están representados, la segunda nación más poblada del mundo cuyo poder político lo encarna una dictadura marxista, pero cuyo motor de su desarrollo lo representa la teoría capitalista de Adam Smith Douglas. Esta dicotomía política y económica que los comunistas han asumido sin el menor rubor, nos ha demostrado que la teoría marxista es utópica, fracasada, inútil e inoperante.

De igual manera, está la orca asesina, un cetáceo odontoceto (presencia de dientes) que pertenece a la familia Delphinadae, cuya figura está en todos los océanos del planeta. Son letales en la caza, por lo cual, le ha venido ese apodo de «asesina» y, se caracterizan, por ser inteligentes, rápidas, sociables y tener muy buena memoria. Es erróneo llamarla ballena, porque no lo es. No hay especie en el mar que pueda ocasionarle temor alguno e inclusive, llega a cazar a los pavorosos y peligrosos tiburones blancos.

Lo del color amarillo, es una clara referencia a la raza mongoloide, de color amarillo parduzco, que representa a las personas con rostro ancho y cuadrado, de corta estatura, pelo negro, largo y de ojos oblicuos de los pueblos de la mayor parte del Asia, incluyendo, a los del Sudoeste Asiático, Oriental y Siberiano. El término «mongoloide» está formado por la palabra «mongol» y el sufijo «oide» que significa «parecido».

Por último, aparece en el título el término «depredadora», adjetivo calificativo por el cual podemos encasillar con toda honestidad a la China Popular de hoy en día. En efecto, es un Estado totalitario, que ha esquilmado el libre albedrío de sus ciudadanos y cuyo líder histórico que hoy se venera en la Plaza de Tiananmén, mató a 70 millones de sus paisanos en su oprobiosa y errática dictadura, que llevó a la China Popular a convertirse en una nación rural y atrasada. Expresado esto, paso al desarrollo de mi humilde opinión.

China Popular: en su rol de María Ramos.

Estoy seguro de que la mayoría de los lectores, habrán escuchado o leído, alguna vez, la expresión que reza: «Es como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano». Esta es una frase cubana, que se ha incorporado al idioma español y que es conocida en el mundo hispano. Tiene su origen real, en el barrio habanero de Jesús María, Cuba, y trata del sinónimo de la hipocresía y simulación, que se emplea para designar a una persona que intenta guardar las apariencias y ocultar sus reales intenciones. En dicho barrio, vivía una bella mujer de nombre María Ramos, que ejercía la prostitución, el oficio más antiguo en el mundo.

María, vivía con su proxeneta llamado Virgilio y este apareció un día muerto en la cocina de la casa. Ella fue quien lo encontró, con una herida visible en la frente y al lado de Virgilio estaba una piedra de machacar preparados, adobos culinarios y carne para cocinar, toda ensangrentada. María fue llevada ante el juez y ante los reclamos de este, ella se declaró inocente de cometer semejante crimen y usó como pretexto una justificación que la acompañó de por vida y le dio vida a su singular nombre, cuando le dijo al juez lo siguiente:

«A mí Virgilio me lo mataron de una pedrada en la frente, pero yo no fui. Yo estaba trabajando. La única que estaba en la casa era mi gatita Mimí. Pregúntenselo a ella», dijo María al señor juez y los asistentes estallaron de la risa.

Para esa época, circulaba en La Habana, El Diario de la Marina, el cual se hizo eco de la noticia y publicó, al siguiente día del juicio, una nota sobre las declaraciones de María Ramos. En la recensión aparece una imagen de la gatita Mimi en actitud amenazante, con sus patas delanteras alzadas con una gran piedra de río. En el pie de la foto decía: «La gatita de María Ramos dio la fatal pedrada… Pero ¿con qué manos? Para culminar, se regó por toda La Habana un verso dedicado al felino y su dueña que rezaba así:

«La gatita de María Ramos, /que tira la piedra y esconde la mano, / que mató a Virgilio y que mató a su hermano. / !Que gata asesina! / ! Qué sino malsano! /

El cinismo y el descaro de la China Popular

Las razones de mis disquisiciones que anteceden a este párrafo, obedecen a las recientes declaraciones de la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, ripostando las declaraciones de algunos miembros del Grupo de los Siete (G-7) en el sentido de que Pekín representa «la amenaza mayor a la seguridad y prosperidad global», publicadas en este diario (1). En ese sentido, ella defendió el papel de su nación en la economía y la seguridad mundial y afirmó lo siguiente (cito):

«China es el motor número 1 de la economía mundial (contribuye a un mayor crecimientos que los miembros de G-7 combinados), el principal socio comercial de más de 140 países y el segundo mayor contribuyente a la financiación de operaciones de mantenimiento de la paz en la ONU» (cierro cito). Más adelante, afirma que (cito): «al mundo real no se le lavará el cerebro ni se engañará». Hua siguió diciendo (cito): «si China es una amenaza, ¿entonces qué son algunos miembros del G-7 que van a la guerra contra Estados soberanos, derrocan gobiernos extranjeros legítimos, abandonan tratados multilaterales y coaccionan a otros gobiernos para que rompan la cadena de suministros?». (cierro cita).

Yo presumo, que estas declaraciones de la Sra. Hua, quien es miembro del Partido Comunista Chino (PCCH), se hacen para el consumo de los tontos útiles y descerebrados, que asimilan sin el menor rigor del análisis y bajo la égida del adoctrinamiento marxista, todo cuanto dice y hace esta dictadura china o un régimen similar que tanto ellos defienden sin el menor criterio. Pero, al parecer, va dirigida al mundo democrático para embalsamar sus mentiras, falacias, su hipocresía y sus argumentos fútiles, como lo hizo María Ramos ante el juez en Cuba.

Si bien es cierto que China y EE. UU. son hoy en día los mayores motores de la economía mundial, no es cierto que China lo sea con 140 naciones, sino con 120. Pero, lo que la Sra. Hua nunca les va a decir al mundo, es que su desarrollo económico se debe, únicamente, a la generación de la riqueza de su país con la teoría económica del capitalismo occidental y, la colaboración de los Estados Unidos y sus diversas empresas que allí se instalaron, cuando la nación americana le dio la mano para sacarla de su pobreza rural en que la había dejado Mao Tse Tung, amén de haber copiado numerosas tecnologías norteamericanas.

Dice que China, es el segundo colaborador para mantener la paz en la ONU, reconociendo que los EE. UU. es el primero. Pero, yo me pregunto: ¿y qué valor tiene eso, cuando su país tiene en semiesclavitud laboral y de vida, a la comunidad uigures, sometidas a represión en campos de concentración, trabajos forzados y de reeducación para borrar sus identitaria uigures en la región de Xinjiang? ¿Acaso no es lo mismo a los que tenía Adolf Hitler Pölzl en Auschwitz en Polonia?

¿Con qué moral, usted acusa a Occidente de «lavar cerebros y de engañar» cuando las dictaduras comunistas se caracterizan, justamente, por el adoctrinamiento de los niños en las escuelas y ustedes reeducan a los uigures para borrarles su identidad? ¿Acaso permiten ustedes a sus ciudadanos, enterarse de lo que realmente pasa en el mundo y de las atrocidades que ustedes cometen a lo interno y externo de su nación, cuando la prensa, la televisión y la radio, están controladas por su gobierno? Sra. Hua, no puede haber mayor cinismo y caradura que la suya.

Me parece que China, a juzgar por su postura asumida en la invasión de Rusia, a Ucrania, es la menos llamada de acusar al G-7 de «ir a la guerra contra Estados soberanos». Entonces, ¿acaso no es una violación a un estado soberano lo hecho por Rusia a Ucrania, y que ustedes, sin el menor rubor, le han dado su apoyo al invasor y hasta pertrechos militares les han suministrado? Mayor descaro no puede haber en sus declaraciones.

Debo recordarle que, lo que la China Popular, el Partido Comunista Chino y usted, nunca podrán borrar de la historia reciente de la humanidad, es el magnicidio que se produjo a nivel mundial, cuando en el mercado de pescado en Wuhan, se incubó el virus mortal y desconocido, (SARS-CoV-2), que hasta la fecha ocasionó la muerte de 6.3 millones de personas a nivel mundial, distorsionó la economía mundial y sí cortó la cadena de suministro a nivel global. Todo ello ocasionado, por la negligencia y el silencio criminal del gobierno chino, al ocultar más de un mes al mundo la gravedad de lo ocurrido, provocando la pandemia que trastornó todo.

Epílogo

China Popular: una depredadora de los océanos

Lo que la portavoz de la Cancillería de China no mencionó, es que su nación se ha dedicado a saquear los mares de las naciones en vía de desarrollo, al tener una gran flota pesquera repartida por todos los océanos, camuflajeadas, con distintas banderas y sin el transponders (transmisión de posiciones), algo que es ilegal, pues hace que desaparezcan sus barcos del sistema del monitoreo marítimo.

Por esa razón, solo en Argentina y África, pierden en esas pescas ilegales, unos 2,000 y 11,490 millones de dólares por esas prácticas ilegal de la China Popular. La razón de este robo descarado, se debe a que, debido a su enorme población, China ya no tienen peces en sus aguas. La flota clandestina de la China Popular, se estima en más de 400 barcos, los cuales pescan en forma clandestina en aguas de África, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, extrayendo de las mismas calamares, atún, pulpo, tiburones, mantarraya y almejas. Además de ser una pesca ilegal y lucrativa, conlleva por igual a la destrucción del ecosistema marino.

Por último, no podemos dejar de mencionar los llamados «préstamos solidarios» que la China Popular les otorga a las naciones necesitadas. Como ejemplo, tenemos el caso de Ghana, país africano al que le prestó unos 5,000 mil millones de dólares, y ahora esa nación, ante la imposibilidad de amortizar esa deuda, China Popular amenaza con apoderarse de sus recursos mineros y administrar el sistema eléctrico de la nación africana.

¿Se dan cuenta, estimados lectores, que la solidaridad marxista de China no existe y que su peculiar trato con el mundo es una conducta al estilo de María Ramos?

Fuentes de datos: almomento.net: China dice es principal motor de la economía global, no una amenaza.

