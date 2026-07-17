China ofrece unir fuerzas con Brasil ante alza aranceles EE.UU.

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PEKÍN.- China está dispuesta a unir esfuerzos con Brasil y otros países para responder al aumento de aranceles de Estados Unidos sobre el país sudamericano y defender el sistema multilateral de comercio, según declaró este viernes el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian.

Lin Jian afirmó que Pekín «está dispuesta a continuar la comunicación con Brasil y a trabajar con Brasil y otros países para salvaguardar conjuntamente el sistema de comercio multilateral con la Organización Mundial del Comercio en su núcleo, y defender la equidad y la justicia internacionales».

Ante una pregunta sobre los aranceles de EE.UU. a Brasil, el vocero subrayó que una guerra arancelaria «no tiene ganadores» y «no sirve a los intereses de ninguna parte».

El jueves, el Gobierno de Brasil respondió, punto por punto, a la investigación comercial de EE.UU. que dio origen a los nuevos aranceles del 25% sobre productos brasileños y anunció que iniciaría «inmediatamente» los trámites para aplicar la ley de reciprocidad. En un documento oficial, denunció que «no existe ninguna justificación» para la adopción de medidas unilaterales.

BRASIL DENUNCIA PRESIONES

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció esta semana la imposición de nuevos aranceles a productos de Brasil, argumentando que el motivo de la decisión es Lula y su Gobierno que, según él, «no han negociado con EE.UU. de buena fe». En este contexto, sostuvo que «sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños».

Semanas atrás, el presidente brasileño calificó a Rubio como un «enemigo mortal» de la región y lo describió como «un latinoamericano frustrado», en medio de la tensión generada por las tasas a productos brasileños y la designación de dos facciones criminales locales como «organizaciones terroristas».

EE.UU. anuncia aranceles del 25% a Brasil y cuestiona a Lula | AlMomento.net – Noticias de República Dominicana al instante!