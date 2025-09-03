China hace un gran desfile para recordar fin de Segunda Guerra

(I-d) Vladimir Putin, Xi Jinping, y Kim Jong Un, en el desfile en Pekín. EFE/EPA/Sergey Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool

Pekín, 3 de septiembre.- China conmemoró este miércoles el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico con un desfile militar de una hora y media, en el que fueron exhibidas tropas, armamento y formaciones aéreas en la plaza de Tiananmen, en el centro de Pekín.

El presidente chino, Xi Jinping, presidió el acto acompañado en la tribuna por los mandatarios ruso, Vladímir Putin, y norcoreano, Kim Jong-un, principales invitados de una ceremonia a la que asistió una treintena de líderes extranjeros.

Durante el evento, Xi proclamó que el pueblo chino realizó una “gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial” y advirtió de que la humanidad vuelve a enfrentarse hoy a la disyuntiva entre “la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación”.

El presidente de China, Xi Jinping, en el desfile militar en Beijing (China). EFE/EPA/ Andrés Martínez Casares

El desfile incluyó cerca de 45 formaciones de veteranos y unidades modernas del Ejército Popular de Liberación así como la presentación de nuevos misiles y drones, lo que sirvió al gigante asiático para mostrar sus avances militares en un momento de tensiones regionales.

La retransmisión televisiva del acto se emitió con varios minutos de retraso, una práctica habitual en este tipo de eventos en China.

Una banda de guerra china toca en medio del desfile militar por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing. EFE/EPA/ Andrés Martínez Casares

El desfile llega después de la cumbre de la Organización Mundial de Shanghái (OCS), en el que Pekín lanzó un mensaje que cuestionó la hegemonía occidental y defendió la multipolaridad en medio de las incertidumbres desatadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Xi proclama que el «rejuvenecimiento» de China es «imparable»

El mandatario advirtió de que “solo cuando los países se tratan como iguales y viven en armonía se puede salvaguardar la seguridad común, eliminar las causas de la guerra y evitar que se repitan las tragedias de la historia”.

Xi agregó que “hoy la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación de beneficio mutuo o los juegos de suma cero”, y proclamó que “el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable, y la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfará sin duda”.

El presidente pasó revista a las tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL), en un desfile de unos 70 minutos en el que se mostraron formaciones a pie, columnas de armamento y un sobrevuelo de aeronaves, con la participación de veteranos de la guerra contra Japón y unidades modernas.

La capital china ha vivido en las últimas semanas fuertes medidas de seguridad, con restricciones de tráfico y transporte, mientras se ultimaban los preparativos de un acto que llega tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que Pekín defendió la multipolaridad frente a la hegemonía occidental.

Exhibe drones con IA y misiles

China mostró drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación durante el desfile militar celebrado en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Vehículos blindados que transportan aviones no tripulados durante el desfile militar en Pekín, China. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Según la televisión estatal CCTV, entre ellos destacaron drones de combate con sistemas de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados, nuevos misiles hipersónicos antibuque como el YJ-20 y el YJ-21, y el DF-61, considerado el intercontinental más avanzado tras el DF-41.

También se presentaron sistemas de defensa antimisiles como el HQ-29 y el HQ-20, así como el KJ-600, el primer avión chino de alerta temprana diseñado para operar desde portaaviones.

El desfile incluyó asimismo el tanque Type 99B, con protección activa contra drones, y el lanzacohetes PHL-16, conocido como el ‘Himars chino’ por su papel en posibles escenarios bélicos en el Estrecho de Taiwán.

Por primera vez desfilaron las nuevas ramas de la Fuerza Armada dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información, un reflejo de la ampliación de los ámbitos estratégicos de las Fuerzas Armadas chinas.