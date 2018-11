China abrirá su economía y recortará aranceles frente proteccionismo Trump

PEKIN.- China abrirá más su economía, reducirá sus aranceles y aumentará sus importaciones, ha asegurado Xi Jinping. Defenderá también la globalización económica y protegerá la propiedad intelectual.

El discurso del presidente chino en la inauguración de la colosal Exposición Internacional de Importaciones (CIIE) en Shanghái pronunció palabras conciliadoras a los socios comerciales que le reclaman medidas concretas para abrir los mercados chinos y ofrecer igualdad de condiciones a las empresas extranjeras. Pero, en plena guerra comercial con Estados Unidos, y a un día de unas elecciones legislativas cruciales en ese país, también lanzó un mensaje desafiante a sus críticos: “China ha padecido 5.000 años de tribulaciones y problemas, pero sigue aquí. Y en el futuro, siempre va a seguir aquí”.

El presidente chino no mencionó en ningún momento al rival, sí le dedicó numerosas alusiones indirectas. “Cada país debería emplearse a fondo para mejorar su clima empresarial”, sostuvo, “uno no puede apuntar con el dedo los problemas de otro si no resuelve los propios”.