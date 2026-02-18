CHILE: Prisión preventiva para dominicano imputado por homicidio de venezolano

CHILE.- En prisión preventiva quedó esta tarde un ciudadano dominicano formalizado por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven venezolano y el homicidio frustrado de otra víctima, de esa misma nacionalidad, registrados el 3 de julio de 2024 en el sector de la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

En la ocasión, el Ministerio Público le imputó cargos por homicidio consumado y homicidio frustrado ocurridos el icónico mercado de la capital. También fue formalizado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Cabe recordar que el sospechoso fue detenido este jueves por personal del OS-9 de Carabineros, en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Según se informó desde Carabineros, el detenido, identificado por las iniciales A.A.B., es familiar de otro ciudadano dominicano conocido como “El Ozuna”, quien fue detenido por su participación en una balacera registrada en febrero de ese mismo también en La Vega, en donde un comerciante resultó herido de gravedad por tres impactos de bala. Ambos delitos se enmarcan en disputas por el control territorial de la zona entre bandas de dominicanos y venezolanos, asociado al tráfico de drogas.

Tras la audiencia de este viernes, el fiscal ECOH Jorge Carmona sostuvo que en esa ocasión, el imputado “efectuó diversos disparos, dando muerte e hiriendo a dos víctimas de nacionalidad venezolana”.

En misma audiencia se formalizó a sujeto de nacionalidad chilena por tenencia de armas de fuego y municiones, quien también quedó sujeto a la máxima medida cautelar.

El persecutor agregó que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

El homicidio

El ataque al que se vincula al dominicano formalizado esta jornada ocurrió la madrugada del 3 de julio de 2024. Al llegar al lugar, personal policial se encontró con un hombre tendido en la vía pública con cuatro impactos balísticos: dos a la altura de su estómago y los otros en su pierna derecha.

Se trataba de un ciudadano venezolano de 18 años, quien registraba situación migratoria irregular.

Esa misma jornada, otro sujeto venezolano llegó hasta el Hospital San Juan de Dios con heridas de bala. Según declaración de testigos, habría sido lesionado en calle Lastra con Av. La Paz, comuna de Independencia, posterior al homicidio.