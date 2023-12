CHILE: El ‘en contra’ se impone en la votación sobre una nueva constitución

SANTIAGO DE CHILE.- Con el 99,86% de mesas escrutadas, el ‘en contra’ se impone con un 55,76% frente al 44,24% del ‘a favor’ en la votación chilena sobre una nueva constitución.

Se trata del segundo plebiscito que se realiza en apenas 15 meses, con la intención de sustituir la Constitución que todavía rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

Es un proceso en espejo, ya que en septiembre del año pasado se sometió a consulta un proyecto redactado por una Convención Constitucional que tenía una mayoría de integrantes progresistas o de izquierda, y que era rechazado por la derecha y ultraderecha. Al final, un contundente 61,8 % de la población votó en contra de la propuesta, lo que representó una derrota política para el presidente Gabriel Boric, que solo llevaba seis meses en el Gobierno.

Ahora, en cambio, el borrador fue elaborado por un Consejo Constitucional que tiene una mayoría de militantes de la derecha y ultraderecha, y que es criticado por los colectivos de izquierda o progresistas, entre los que se encuentra el oficialismo.

El común denominador entre ambos procesos es que no hubo consensos, ni puntos medios, ni equilibrios, ni acuerdos. Si hoy, a diferencia del año pasado, gana el voto a favor, Boric tendrá que promulgar una Constitución con la que no está de acuerdo. Pero si triunfa el voto en contra, ya no habrá un tercer proceso y seguirá vigente la actual carta magna.

En medio de que la opción ‘en contra’ lidera la votación, el presidente del opositor partido político Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, que está ‘a favor’, declaró: «Nosotros hoy día vamos a dormir tranquilos».

«Mañana va a ser un mejor día para Chile», afirmó, por su parte, Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, que también es partidario de esta opción.

A su vez, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo que es importante que los ciudadanos chilenos «hayan rechazado de manera transversal la propuesta de constitución que elaboraron los Republicanos y las derechas».

Mientras tanto, el excandidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, manifestó: «Esta noche, una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional. […] Reconocemos esa derrota con mucha claridad y humildad».