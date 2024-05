Dominicana Angela Carrasco llega a Nueva York a dar lo mejor de sí

Angela Carrasco

NUEVA YORK.- Este sábado 4 de mayo y por primera vez, la voz de Angela Carrasco llenará los espacios del Lehman Center, en un concierto que la cantante dominicana describe como una cita “muy esperada” con los neoyorquinos.

María Celeste Arrarás anunció este 2 de mayo el fallecimiento de su esposo Raúl Quintero.

“Tengo ganas de reencontrarme con mi público latino, especialmente con el público de República Dominicana. La gente va a reconocer mi ritmo, mis canciones, mis clásicos. Estoy muy emocionada”, comentó desde su casa de Madrid, días antes de embarcarse en un vuelo hacia la Gran Manzana.

La última vez que Carrasco, una de las voces femeninas latinoamericanas más famosas de la década de los 70’s, cantó en Nueva York, según recuerda, fue con el fallecido cantante español Camilo Sesto, con quien realizó una dupla artística que la llevó a múltiples escenarios y le valió un gran éxito tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y España.

“Cantar en Nueva York es como una comida deliciosa, porque tiene de todo un poco, de todos los países, sobre todo latinoamericanos. Sé que me voy a encontrar con cantidad de dominicanos, pero también con gente de todas partes de nuestra gran América”, señala.

Carrasco, ganadora del Gran Soberano, el principal galardón que entrega el arte popular y clásico en República Dominicana, es la voz de muchos temas que forman parte de la historia de las baladas en español, como “Quererte a ti”, “Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, “Callados”, “Ese Hombre es”, entre muchas otras, que serán parte del repertorio del sábado, al igual que los nuevos temas de su última producción, “Él y Yo”.

“Es un disco precioso, donde están los últimos temas que hizo Camilo Sesto para mí. Quisimos hacer cosas que fueran novedosas, con temas de otros compositores, canciones rítmicas. Es un disco que tiene un poco de todo lo que ha sido y es Angela Carrasco en la música y en el espectáculo”, explica sobre la producción estrenada en el 2023.

Este sábado, en el show titulado “Hoy como Ayer”, la artista compartirá el escenario de El Bronx por primera vez con Fausto Rey, vocalista, compositor y guitarrista dominicano con una carrera y estilo que abarca desde baladas románticas, boleros, vals, salsa, merengues, bossa nova, blues y jazz.

“Fausto es un cantante que dio una nota especial a nuestra música, porque tiene la facilidad de cantar en diferentes géneros. Voy a volver a disfrutar del arte de alguien que siempre me ha gustado, con quien luego me juntaré en el escenario”, asegura.

Carrasco, quien además se prepara para comenzar una gira internacional, expresó su emoción de volver a los escenarios, ya que asegura que, al igual que para cualquier artista, ver a su público en vivo es la vitamina que la ha hecho seguir adelante durante sus más de 45 años de carrera.

“A mi cantar en directo me cambia, allí es cuando saco lo mejor de mí, las risas, el movimiento, la emoción. No puedo esperar para reencontrarme con mi público dominicano, en especial, y que me digan Angelita, eso me encanta”, concluyó.