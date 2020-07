Chayanne, responsable del resultado electoral

Dicen que Chayanne es el responsable del actual panorama político que vive la nación: que el PLD se dividiera, perdiera las elecciones y que el PRM las ganara. Sin saberlo, despertó celos, que terminaron poniéndole la banda presidencial a Abinader.

¿Quién es Chayanne? Oriundo de Puerto Rico, es un galán muy atractivo, cantante, compositor, bailarín, actor, conocido y admirado a nivel internacional, “asfixia” muchas mujeres.

En medio del coronavirus, se preparaban las elecciones nacionales, pero Chayanne trajo otra pandemia. Margot, vicepresidente de la Republica y candidata a la misma posición por el PLD, fue entrevistada. ¿A qué artista usted le haría “un corito”? con sonrisa y mirada picara respondió “a Chayanne”. Su respuesta puso al descubierto los celos de Leo, su esposo y los verdaderos motivos por los que abandonó el PLD y se propuso destruirlo.

Dicen que Margot suele escuchar las canciones de Chayanne en la alcoba matrimonial; que a su esposo no le gusta; no aguantó más y un día muy enojado, tomando como pretexto que no fue electo candidato a la presidencia en las primarias; preparó su equipaje y salió del PLD; una forma de castigar a Margot, de expresar celos. “Leo, no te vayas” ¿Qué hago? ¿Lo dejo todo y lo sigo?

Leo no miro atrás; confiaba en ser seguido por ella; fundó otro partido, Fuerza del Pueblo (FP), otro escenario para ella. Miraba alrededor y Margot no llegaba. En el fondo, “el quille” por Chayanne, los separaba. Un día, sintió una gran alegría: en medio de una actividad, sorpresivamente, ella subió a su vehículo y le dio un beso en los labios, ¡Margot, lo prefería!, miro orgulloso alrededor.

Pero Margot dudaba ¿lo sigo? Decidió quedarse en el PLD porque le propusieron ser candidata vicepresidencial; puso condiciones, que de inmediato aceptaron: “permítanme expresar mi sentir por Chayanne, aunque los artistas criollos se enojen”. . Leo, enojado, la observaba de lejos; por no seguirlo, se propuso derrumbar la plataforma del PLD, aunque ella cayera y recibiera un fuerte golpe.

De ahí que, cuando busquen culpables de la destrucción del PLD y de las inconcebibles posiciones de Leo, solo hay uno: Chayanne; “conceptualiza” muy bien cantando, bailando y cuando se quita la camisa, con sus envidiables cuadritos en el dorso; con ese perfil y sin proponérselo, define el rumbo de miradas, hogares y naciones.

Hoy, Margot solo canta sin descanso, una de sus canciones: Dejaría todo. Esta dice “mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies; mientras aprendo de esta soledad; mi cuerpo mi mente mi alma, ya no tienen conexión; lo juro que lo dejaría todo, porque te quedaras, mi credo mi pasado, mi religión”; mi nombre mi fuerza y hasta mi propia vida”. Parecería decir “Leo, excúsame de nuevo, lo intentaré todo para convencerte”…

JPM