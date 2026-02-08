Charros de Jalisco se coronan campeones de Serie del Caribe

Jugadores de los Charros celebran la victoria.

MEXICO.- Un wild pitch de Guadalupe Chávez con las bases llenas le dio la victoria a los Charros de Jalisco, 12 carreras por 11, sobre los Tomateros de Culiacán, y los dirigidos por Benjamín Gil levantaron, en su feudo del Estadio Panamericano de esta ciudad, su primer trofeo de Campeón en la historia de la Serie del Caribe.

El partido se extendió hasta la décima entrada luego de que los Tomateros protagonizaran una remontada de leyenda, al negociar un empate a 10 carreras tras haber estado abajo 9-1.

Con la Regla del Corredor Fantasma, Tomateros tomó ventaja en la parte alta del décimo episodio, pero los Charros respondieron con dos anotaciones, anotadas por Julián Ornelas y Michael Wielansky, ambas producto de lanzamientos descontrolados del pitcher Guadalupe Chávez.

Como si se tratara de un enigma indescifrable, los Charros —que habían perdido la final del año pasado en Mexicali frente a República Dominicana— volvieron a imponerse a los Tomateros, tal como ocurrió en los cuatro juegos de la más reciente final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y en su enfrentamiento directo dentro de esta Serie del Caribe, aunque esta vez su rival cayó “con las botas puestas”.

Luego de que el abridor Luis Miranda no pudiera completar las cinco primeras entradas (4.0 IP, 4 CL), la victoria fue para Luis Cruz, mientras que Wilmer Ríos cargó con la derrota y Trevor Clifton se apuntó su segundo juego salvado. En el encuentro, Bligh Madris conectó jonrón por los Charros y Víctor Mendoza lo hizo por los Tomateros.

Por Charros destacaron Connor Hollis, quien se fue de 5-4 con tres carreras anotadas y tres impulsadas; Julián Ornelas, de 4-3 con tres remolcadas; mientras que Michael Wielansky y Mateo Gil aportaron dos imparables cada uno.

Por Tomateros, Allen Córdoba lideró la ofensiva al irse de 5-2, con doble y dos impulsadas; Víctor Mendoza y Estevan Florial también conectaron dos hits.

