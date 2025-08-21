Charlie Mariotti: “Voy a echar el pleito con Danilo o sin Danilo”

Danilo y Mariotti.

SANTO DOMINGO. – El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, aseguró que participará en la competencia interna de la organización, sin importar las figuras que decidan inscribirse y a cual apoye Danilo Danilo.

“Voy a echar el pleito como quiera. Aunque aparezca San Danilo, San Gonzalo, San Cristóbal, San Francisco de Asís, San Francisco de Santiago o San Francisco de la Capital, nosotros vamos a aspirar a ser candidato presidencial del PLD”, expresó.

GONZALO TUVO RESPALDO COMPLETO DEL GOBIERNO

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, manifestó que, en su caso, la posible participación del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo sería un estímulo adicional en su camino.

“Ojalá Gonzalo tome una decisión y diga voy al ruedo. Para mí sería un elemento motivador, un reto que me impulsa a ponerle más fuerza, más caballos de potencia a la carrera”, indicó Mariotti.

El dirigente peledeísta recordó que Gonzalo Castillo compitió con el respaldo completo del gobierno en su momento, lo cual, a su juicio, no garantiza siempre el éxito.

DANILO NO PUEDE TENER PREFERENCIAS

El militante enfatizó que el expresidente Danilo Medina no puede tener preferencias dentro del partido y debe actuar como un árbitro imparcial en la actual coyuntura política.

“Los preferidos de Danilo somos todos y todas; cuando aparezcan mujeres, también. Danilo tiene que ser un árbitro”, afirmó. Añadió que, más allá de la competencia entre aspirantes, no hay necesidad de generar conflictos internos.

SERA EL CANDIDATO DEL LPLD

Mariotti reiteró que su determinación de participar en el proceso interno del PLD no depende de las decisiones de otros dirigentes.

“Cada quien que haga lo que entienda, yo voy a echar mi pleito como quiera”, subrayó, dejando claro que su proyecto presidencial sigue firme de cara al próximo torneo electoral.

