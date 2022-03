Narco César el Abusador habría mandado asesinar a David Ortíz

BOSTON.- El convicto narcotraficante César Emilio Peralta (el Abusador) mandó a asesinar al expelotero de Grandes Ligas David Ortíz en 2019, según un informe del excomisionado de policía de Boston, Ed Davis.

Aparentemente, César el Abusador se sintió irrespetado por el «Big Papi», por lo que puso precio a la cabeza del hoy salón de la fama del béisbol.

De acuerdo a los resultados de la investigación, publicados este sábado por el poderoso y políticamente conectado narcotraficante César “El Abusador” Peralta llegó a sentirse irrespetado por Ortiz, lo que lo llevó a

«Peralta dijo que le disparó a David”, dijo Davis al periódico The Boston Globe.

Ortiz, en una llamada telefónica desde República Dominicana, dijo que estaba “triste, confundido, enojado, con todo tipo de emociones” cuando recibió la noticia de Davis, a quien contrató para la investigación que duró seis meses y en la que también participó Ric Prado, un ex alto funcionario de la CIA.

Davis describió a Ortiz y Peralta como “amigos cercanos” y dijo que Peralta estaba entre la multitud que acudió a la clínica donde Ortiz fue trasladado de urgencia la noche en que fue baleado en un negocio de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.

Reveló que la investigación arrojó información preocupante de una celda de la pandilla Trinitarios en la ciudad de Lawrence, en Massachusetts. “Era bien sabido en la pandilla que querían matar a Ortiz”, dijo.

ABOGADO DEL ABUSADOR VE DIFAMACION

El abogado de César “El Abusador”, Joaquín Pérez, dijo que acusar a su defendido de haber pagado para que asesinaran a Ortiz es una difamación.

Agregó que la investigación no es apropiada y que las conclusiones difaman a su cliente.

“Él pudo haber cometido muchos errores, pero dudo que estuviera involucrado en el atentado de asesinato de su amigo David Ortiz”, declaró.

Explicó que “para ejecutar una operación de esa naturaleza se necesitaba mucho dinero, y mi cliente no tenía tanto como se pretende”.

DICE INVESTIGACION CARECE DE BASE

Aseguró que no existe ninguna base para pensar que su defendido es el responsable del intento de asesinato contra el expelotero.

En ese sentido, deploró que un periódico «de cierta reputación», como The Boston Globe, se deje llevar por una investigación privada no confiable, que no solo responsabiliza a el Abusador de intento de asesinato, sino que también acusa al Gobierno dominicano de corrupción.

