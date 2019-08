Cesar el Abusador

A partir de los allanamientos y la posterior rueda de prensa que ofreciera el Magistrado Procurador General de la República Dominicana Dr. Jean Alain Rodríguez, pudimos a ciencia cierta leer la supuesta estructura del Cesar mas buscado, venía de un largo recorrido según relata la PGR, iniciando como muchacho de mandado del Capo Florián Feliz, hasta permanecer a las estructuras de Quirino, Toño Leña, el Chino hasta que finalmente creó su propio imperio.

Pero me permito hacer algunas preguntas a ver si esto no sucede en el mundo del narcotráfico ¿a caso cesar no es una repetición de lo que pasa en ese mundo históricamente? Lo primero que debemos aclarar es que ningún capo dominicano ha manejado un cártel en su máxima expresión, porque no han tenido capacidad para manejar los 5 elementos los cuales ligan la definición de un cártel de drogas, que son: 1. La Siembra de la hoja de Coca, 2. La Elaboración del Producto 3. La comercialización 4. La Distribución Y el Lavado del Dinero, entonces basado en estos 5 elementos antes mencionados, nos queda ubicarlos como grandes comercializadores, distribuidores y lavadores de dinero provenientes de la actividad ilícita, según lo que ha expresado el Ministerio Publico.

Los Estados Unidos siempre han mostrado la preocupación de que una vez cortada la cabeza principal de una estructura de narcotráfico, ese poder pase inmediatamente a manos de personas más inescrupulosa y perversas haciendo del narcotráfico una actividad más violenta, y un ejemplo es México, como la derivación de la Organización de Sinaloa en los años 70, devino en cárteles como el de Guadalajara, que después de su desmantelamiento entonces tendremos varias organizaciones ejerciendo más violencia para el pueblo mexicano, tales como: Los Cárteles de Juárez, Tijuana, Jalisco Nueva Generación, El Golfo, los Zetas, Familia Michoacana Caballeros Templarios y tomando el nombre del Estado Mexicano finalmente el Poderoso Cártel de Sinaloa.

En Colombia pasará lo mismo, los Cárteles de Cali y Medellín transportaban el 80% de la cocaína que era consumida en el mundo, unida a los 5 elementos que hemos mencionado anteriormente, pero luego de su desmantelamiento, surgirían organizaciones más poderosas y violentas como el Cártel del Norte del Valle, Los Rastrojos, Los Ubareños, Los Machos, Las Bacrim, Oficina de Envigado, Disidentes de las FARC, Los Paramilitares, entre otros.

La realidad de todo esto es que los mexicanos pasaron a tener el control de la colocación del producto en EEUU a través de rutas que incluyen en Caribe, y por la incesante persecución de la DEA y otros organismos el Caribe ha pasado a ser un centro de distribución, alimentado por las estructuras mafiosas venezolanas que en su ruta directa con RD están llegando cerca de 10 toneladas de cocaína mensualmente a nuestro país según lo planteado por la fundación Insight Crime, entonces me pregunto, es Cesar el Abusador quien movia esas 10 toneladas al mes? ¿Puedo concentrarme solo en el César que ha ocupado las primeras planas de los medios. Combatir el narcotráfico a profundidad es conocer como se mueve el mismo y si las autoridades han dado un palo desmantelando la estructura de Cesar bien, pero ojo, no nos descuidemos.

