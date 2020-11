Certamen Miss Mundo Latino RD 2020 corona a sus reinas en 4 categorías

Las reinas de Miss Mundo Latino

PUNTA CANA.- La versión 2020 del certamen de belleza Miss Mundo Latino dio como ganadora a la modelo Mariona Juncosa, en una noche cargada de muchas emociones y respetando el distanciamiento social y bioseguridad de las instalaciones del Hotel Grand Bávaro Princess Punta Cana, sede principal del concurso.

Organizado por la casa de reinas Queen’s AcademyRD, bajo la dirección de Daniel Mateo, el Miss Mundo Latino está subdividido por categorías que incluyen su versión principal que es el Miss, así como el Teen, Pre-Teen y Mrs, brindado más oportunidades a las jóvenes que buscan destacarse en el mundo del modelaje.

Junto a Juncosa fueron galardonadas Daniela Rodríguez con la banda Internacional Rostro Nicka k de belleza, de igual forma Karla Rodríguez como ganadora de la categoría Teen y la banda internacional Rostro Absolute de la Belleza acompañada de Jade Díaz.

Dentro de la categoría Pre- Teen fue seleccionada como reina a la joven Alpha Nicol Cruz, a Marian Guillermo como la nueva Miss Punta, y la señora Liselot Martínez en la categoría Ms. quedando de mano con Wendy Ortiz.

Mateo agradeció la presencia de destacados diseñadores Joe Alarcón y Eddy Rambaldy, así como a todos los patrocinadores que confiaron en el certamen, a su vez explicó que las ganadoras vestirán a manos de Alarcón durante toda la estadía en el concurso internacional.

Queen’s AcademyRD cuenta con una vasta experiencia en la creación y desarrollo de concursos como Pasarela RD, Miss Teen RD, Miss Teen World, y su más reciente producto los Premios Fashion Top Models RD, donde se reconoció la trayectoria de las modelos dominicanas en pasarelas nacionales como internacionales.

El Miss Mundo Latino RD 2020 fue patrocinado por Grand Bávaro Princess, Absolute New York RD, Absolute New York USA, Nicka k New York USA, Dr. Wanderlust, Premios Fashion Top Models RD, Queen’s Makeup Academy RD y Nash Academy RD.

of-am