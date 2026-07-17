Cerco a la corrupción

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Como el tema corrupción está tan presente en la vida dominicana -sobre todo por las denuncias aéreas o precisas, insinuaciones y comentarios callejeros que surgen- resulta satisfactorio que de vez en cuando se produzcan informaciones que destaquen acciones concretas oficiales de control y prevención de ese flagelo.

Así las cosas, la Contraloría General de la República comunicó que ha expandido las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de 197 unidades en 2020 a 293 en el 2026, seis de ellas instaladas durante los cinco meses que lleva la gestión de su actual titular, Geraldo Espinosa Pérez.

Las cinco nuevas unidades funcionan en el Ministerio de Justicia, Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Departamento Aeroportuario y en los hospitales Ciudad Juan Bosch, Municipal Francisco Vicente Castro y Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.

Las UAI son dependencias subordinadas a la Contraloría General de la República ubicadas dentro de instituciones gubernamentales bajo el ámbito de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.

A juzgar por recientes explicaciones de Espinosa Pérez -un técnico bien preparado, no político, con viejas raíces en la Contraloría- ese organismo está cumpliendo cabalmente con las funciones de órgano rector del control interno y fiscalización del uso correcto de los recursos públicos, es decir, de acuerdo con los procesos administrativos y financieros establecidos en las entidades estatales.

Taller

Prueba de que la Contraloría está despierta y activa es que recientemente celebró el taller “Nociones de Inteligencia Aplicada al Control Interno de la Armada de República Dominicana”, jornada de capacitación dirigida a fortalecer las capacidades del personal militar en materia de prevención, análisis de riesgos y control interno.

El taller fue impartido por facilitadores de la Unidad Antifraude de la Contraloría, bajo la coordinación de la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI), en interés de mantener capacitación permanente de los servidores públicos mediante la integración de conocimientos técnicos y herramientas innovadoras.

Inspección presidencial

En el orden de las noticias positivas acerca del combate al flagelo corrupción, cabe resaltar que hace pocos días el presidente Luis Abinader hizo una visita -inusual en un mandatario- a la sede de la Contraloría General de la república, en el área posterior del Ministerio de Hacienda, para conocer detalles operativos de la Unidad Antifraude.

En el recorrido el jefe del Estado recibió una presentación sobre la evolución de esa dependencia y los principales resultados alcanzados desde su creación en el actual período gubernamental, así como sobre las nuevas capacidades especializadas en análisis de información, gestión de riesgos, monitoreo, investigación y coordinación interinstitucional, orientadas a fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante posibles irregularidades.

La Unidad Antifraude cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en investigación, abogados, contadores y otros profesionales, composición que ha permitido desarrollar investigaciones con mayor rigor técnico.

Por todo esto luce -y la población está atenta- que se dan pasos firmes y serios para estrechar el cerco a la corrupción.

josepimentelmunoz@hotmail.com