Celebrarán quinta edición del Foro Caribe Naranja en la RD

Ángel Rosario, Pamela Pitizia, Arlette Palacio y José Grateraux

SANTO DOMINGO. – La quinta edición del Foro Caribe Naranja, con el tema “Emprendimiento Cultural y Creativo. Innovación, Sostenibilidad e Impacto”, tendrá lugar el martes 7 de octubre próximo en la República Dominicana.

Organizado por Switch Havas y SIP Group, el evento busca la promoción del emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en las industrias creativas como dinamizador de la economía naranja o sector que involucra la generación de ideas y conocimientos.

La edición reunirá a líderes, gestores y emprendedores culturales, artistas y delegados de incubadoras y aceleradoras de empresas, expertos en negocios y gestión cultural, y ejecutivos bancarios y de fondos de inversión.

Además, especialistas en sostenibilidad económica de proyectos culturales, entre otros.

Los asistentes compartirán experiencias y buenas prácticas que buscan el desarrollo del talento local y brindarle oportunidades en el sector.

ESCENARIO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN

En esta edición intervendrán dos expertos internacionales y habrá conferencias magistrales, paneles y sesiones de networking.

Los participantes conectarán con aliados estratégicos, explorarán nuevos mercados y fortalecerán sus proyectos culturales con herramientas tecnológicas innovadoras.

Al explicar el acontecimiento, José Grateraux, CEO de Switch⎟ Havas, explicó que ¨es fundamental brindar plataformas que impulsen a nuestros emprendedores culturales y creativos¨.

«Potenciaremos su impacto en la región y proyectaremos el Caribe como un hub de innovación cultural”, expresó.

agl/of-am