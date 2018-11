Celebran Encuentro “Mujeres de Influencia”

SANTO DOMINGO.- Las instalaciones de la agencia publicitaria Stimulos Creativos, fue la sede del encuentro de “Mujeres de Influencia, al que asistieron empresarias y ejecutivas que fueron convocadas por invitación.

La apertura del evento estuvo a cargo de la productora y comunicadora, Patricia Luciano, quien dio una cálida bienvenida a las asistentes.

Al dirigirse al público, Patricia Luciano, expresó: “Cada una de ustedes están aquí porque impactan la sociedad, desde su trabajo, casa, actividad comercial, e influyen en el verdadero sentido de lo que esa palabra significa: mujeres con trayectoria de logros, trabajo arduo, y tesón, logrando proyectos, construyen sus carreras, a la vez que suman a otros y dejan a su paso una estela que inspira e influencia a quiénes vienen detrás observando atentamente.”

Luego de sus palabras, Luciano presentó a la empresaria, Irene Morillo, directora general de la agencia Stimulos Creativos, empresa encargada de organizar este evento.

En su turno al micrófono, la Sra. Morillo agradeció a los asistentes y el apoyo a esta iniciativa, que tiene como objetivo que las mujeres ejecutivas y empresarias disfruten de una experiencia de aprendizaje y networking, con miras a establecer núcleos de que les permitan desarrollar y fortalecer sus proyectos.

Morillo expresó: “Este es el primer evento de una serie de actividades diversas que se desprenderán de la comunidad Poder en Tacones, con el objetivo de proporcionar herramientas de desarrollo y conocimiento a la mujer emprendedora de hoy, en un ambiente que les permita crear núcleos de apoyo multi sectoriales, donde las participantes puedan encontrarse asociadas, a un espacio que fomente el compartir buenas prácticas, alianzas estratégicas y crecimiento.”

Morillo también habló de los múltiples roles que desempeña la mujer de hoy, y la lucha que enfrenta al intentar conseguir balance y poder cumplir con todas las tareas que le tocan.

En el evento se realizaron dinámicas de networking dirigidas, con miras a que las asistentes interactuaran con entre sí, fomentando el establecimiento de nuevas relaciones de negocios.

El cierre estuvo a cargo de la cantautora Sabrina Estepan, quien deleitó a la audiencia con sus hermosas canciones a ritmo de fusión de jazz, bachata y otros ritmos tropicales.

Este evento es organizado por Stimulos Creativos y contó con el patrocinio de: Banco BHD León, Roses by María Sepúlveda, Pico Gourmet, Grupo Farah, Polish Nail Bar, Pastrami Deli & Shop, Rosa Soto- RS by 402, Laboratorios Capilo Espaَñol, Lavish Vodak Cocktail, Sense y Prana, Pink and Sweet, Folde Creations, Nutri Estética, Diseñadora Nina Vásquez, Animatox Media Interactive, Melvin Javier Photo Films, Office Place, Maravel Jewerly, Kasta.co, Print Corp, Abentos Producciones, Frederick Dominicana, Papelería CCC, Cejas Colors y Plan B Soluciones Digitales.

