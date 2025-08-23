Celebran en SD primer festival de magia familiar «Festimagia»

SANTO DOMINGO.- El primer evento de magia familiar ¨Festimagia¨ será presentado en función única en la República Dominicana el domingo 14 de septiembre a las 3.00 p.m. en la Casa San Pablo.

Tras el éxito de «Ilusionistas of the World 2024», el evento es producido

por la compañía “Magia de Verdad” de la mano del ilusionista y productor Jey Rossel.

En escena estarán seis magos internacionales, cada uno con un estilo único, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel.

ARTISTAS VISITANTES

Entre los visitantes está Winston Fuenmayor, ilusionista de renombre mundial procedente de Alemania, quien fusiona magia, teatro y comedia visual.

También estará Quilla Sahira, que combina teatro, danza, clown y magia en sus más de 20 años en escena. Es destacada en Latinoamérica por la creación de personajes y reconocida mentora de magos a nivel mundial.

Desde Argentina, llega el multipremiado Mago Garber, con más de 49 años en el manejo de la magia, clown, mimo y teatro. Ha presentado más de 25 espectáculos en su país y en el exterior.

Reconocido con el «1er Premio Latinoamericano de Magia Cómica» y el «Premio Magia» al Mejor Mago Infantil en tres ocasiones.

El público también disfrutará del mago e ilusionista Jey Rossel, con un estilo donde aparecen la magia moderna, el humor y la música. Es cofundador de Magia de Verdad y referente del arte de la magia en el Caribe.

Otros artistas de alto nivel en el Festival serán el premiado mago Greco, y la Maga Yeni, con su espectáculo «La ilusión hecha burbuja».

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, CCN Servicios, Nacional y Jumbo y quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco de Reservas obtendrán un 15% de descuento.

agl/an