Celebran concierto en “Urban Bash” Bash” de Punta Cana

PUNTA CANA, República Dominicana. – El escenario de Imagine Punta Cana recibirá este sábado 16 de agosto a algunos de los artistas más destacados del momento en el evento ¨Urban Bash¨.

El espectáculo, producido por Ángel Productions (@angelproductionsrd), contará con el «Príncipe de la Bachata», Frank Reyes, además de actuaciones de Yailin La Más Viral, Ebenezer Guerra, Dowba Montana y Lil Naay.

La producción anunció que la noche combinará lo mejor del género urbano y la bachata.

Refirió que el montaje técnico de primera categoría incluye luces, sonido y efectos especiales, a la altura de grandes escenarios internacionales.

¨Urban Bash¨, según previsiones, reunirá a fanáticos de la Región este en un evento que celebra la música, el arte y el entretenimiento en un ambiente seguro.

agl /of-am