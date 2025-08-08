CEDIMAT con nuevos servicios y modernos equipos de salud

SANTO DOMINGO. – Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), presentaron nuevos servicios y modernización de su Unidad de Arritmia, Electrofisiología y Marcapasos.

Con la entrada de nuevas tecnologías y medios de alta complejidad para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco, este núcleo es el más completo y avanzado de República Dominicana.

Dirigido por el doctor Fernando Vidal, especialista en esa rama, ofrece atención especializada a adultos y menores de edad, y es el único en el país con un programa de electrofisiología pediátrica.

ESPECIALIDADES PARA CUIDADO DEL CORAZÓN

Entre los servicios ofrecidos por la Unidad destacan el diagnóstico y tratamiento de arritmias complejas, con o sin cardiopatía estructural; la Unidad de Síncope, con más de 1,000 pruebas de inclinación (Tilt Test) realizadas.

También la Clínica de Fibrilación Auricular; colocación de implante y seguimiento de marcapasos y otros dispositivos (incluido el monitoreo remoto); y programación de métodos para adultos y niños

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CEDIMAT es pionero en múltiples técnicas en el país, las que incluyen la estimulación fisiológica con His pacing y de rama izquierda; ablaciones cardíacas complejas con tecnología de mapeo 3D, eco intra-cardíaco, campo pulsado (FARAPULSE).

Los Centros en Santo Domingo son los primeros y cuentan con la mayor experiencia nacional.

La Directora General de CEDIMAT, Milagros Ureña, agradeció a la doctora Rosa Margarita Bonetti y al Grupo Propagas por su colaboración, y destacó que el nuevo Laboratorio de Electrofisiología ahora lleva su nombre.

