Cautela con el costo de capital (OPINION)

Félix Santana García, contralor general de la república.

Los dominicanos y el resto de la humanidad arribarán en unos 27 días al final del año 2023, lapso cargado de eventos guerreros, alta inflación, ralentización de la economía mundial, enfermedades, crisis haitiana-dominicana, entre otros hechos económicos, políticos, de salubridad y sociales.

Los Estados Unidos de Norteamérica, con una alta tasa de inflación respecto a su acostumbrada meta de 2%, altas tasas de interés, las que hoy han llevado a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) a proceder con cautela a la hora de estudiar posibles nuevas subidas de tipos de interés.

Todos los participantes de ese Comité coincidieron en la reunión del 31 de octubre y 1ero de noviembre del presente año 2023, actuar con la mayor cautela al subir los tipos de interés en el marco de las informaciones económicas entrantes y sus implicaciones para las perspectivas económicas.

En dicha reunión, se acordó mantener los tipos en una horquilla del 5.25% y el 5.50%, su máximo nivel desde el año 2001, aunque no se descartó la posibilidad de otra subida en los inicios del año 2024.

Los participantes señalaron que sería apropiado endurecer aún más, la política monetaria si la información entrante indicará que el progreso hacia el objetivo de inflación del Comité era insuficiente.

También, acordaron que la política se mantuviera en una postura restrictiva durante algún tiempo, hasta que la inflación esté claramente descendiendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%.

El presidente de dicha institución estadounidense, Jerome Powell, expresó recientemente que no dudarán en endurecer, si fuese necesario, realizar la 12va alzas de las 11va que han realizado desde marzo del año 2022.

Como cada país vive su realidad, aunque tengan economías abiertas, que los efectos de las situaciones que se dan en una país se reflejan en otra nación, la República Dominicana ha ido paulatinamente disminuyendo la tasa de inflación, la que se mantenía en 9.64%, hoy se tiene una tasa de 4.35% la cual se acerca la meta de inflación de 4%+-1%.

En ese mismo ritmo, la Junta Monetaria del órgano regulador o Banco Central de la nación dominicana, ha ido bajando la tasa de interés o precio del dinero, 150 puntos básicos de forma acumulada, desde su reunión del mes de mayo del año 2023.

Dicha institución emisora, decidió recientemente reducir su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, disminuyendo de 7.25% a 7% anual.

Estas decisiones contribuirán a disminuir los costos de financiamiento de las entidades financieras e incidirán en menores tasas de interés, medida que toma en consideración la evolución reciente del entorno internacional y el comportamiento de la economía dominicana, especialmente de la inflación la que ha caído en 529 puntos básicos.

De igual forma, la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, como los combustibles y algunos alimentos, mantiene la tendencia a la baja, al disminuir de 7.29% en mayo de 2022 a 4.58% en octubre de 2023.

El Banco Central de la República Dominicana, a medida que ha disminuido la tasa de inflación, la tasa de interés de política monetaria, complementado dichas bajas con un programa de provisión de liquidez por medio de la liberación del encaje legal y la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) que ha permitido la canalización de RD$159 mil millones a través de los intermediarios financieros para facilitar préstamos a los sectores productivos y los hogares, en condiciones favorables.

Con el objetivo de continuar apoyando la recuperación económico y mitigar el impacto adverso de los recientes eventos climáticos extremos, la Junta Monetaria aprobó una nueva FLR por RD$25 mil millones, dirigidos a los sectores: agropecuario, comercio, construcción y hogares, así como la micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), incluyendo la manufactura.

Para alegría, satisfacción y sorpresa de todos, la entidad emisora, destaca que la economía dominicana continúa su proceso de recuperación, con una expansión de 3.6% interanual en el mes de octubre, superior al crecimiento interanual de 3.1% en septiembre y de 2.6% en el tercer trimestre de 2023.

Es de conocimiento de todos, que la vida no es perfecta, que no hay felicidad completa, pues el país busca mejorar su déficit fiscal, comercial y de balanza de pagos y, aunque el peso ha perdido valor respecto al euro en un 13.4%, el dólar en un 5.2% y el Yuan chino en un 4.2%, lo cual tiene consecuencia en lo que respecta al consumidor local, ya que para adquirir bienes y servicios producidos, esto causa que muchas personas no puedan cubrir la canasta básica.

La economía ha sido resiliente, lógico no por arte de magia, sino porque cuenta con un equipo de gobierno que gestiona la política monetaria y fiscal con mucha pericia, gobierno que preside el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader corona, quien ha sabido dirigir los destinos del país por senderos seguros, enfrentando cada uno de los retos que han surgido, los cuales se han convertido en grandes oportunidades de crecimiento, económico, social, política y seguridad de derecho.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

