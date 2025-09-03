Catalino Correa Hiciano es el nuevo gerente del BANDEX

Santo Domingo. – Catalino Correa Hiciano fue designado por el presidente de la República, Luis Abinader, como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX).

Es contador público autorizado graduado de la Universidad Organización y Método (O&M), con maestrías en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en Administración de Negocios Con Concentración en Operaciones (MBA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Se ha especializado en prevención de fraude fiscal y blanqueo de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, de España.

Cuenta además con experiencia profesional, tanto en el sector público como en el privado. Fue contador en la Secretaría de Salud Pública, auditor externo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Tesorero Nacional, Contralor General de la República y director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).

El BANDEX es el Banco de Desarrollo y Exportaciones de la República Dominicana, una entidad de intermediación financiera pública y sociedad anónima de capital mixto dedicada a promover y financiar los sectores productivos y el sector exportador del país.

sp-am