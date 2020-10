Casa de Campo presenta tres eventos internacionales de golf de primer nivel

LA ROMANA, República Dominicana. – El complejo turístico CASA DE CAMPO anunció la presentación de tres eventos de golf ideales para disfrutar de sus magníficos campos y amenities de clase mundial.

El legendario resort es el hogar de tres reconocidos diseños creados por Pete Dye: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.

Desde su apertura en 1974, Teeth of the Dog es ampliamente reconocido como el campo número 1 en el Caribe. En tanto, los aficionados a la arquitectura de los campos de golf llaman a Dye Fore «el campo más subestimado en el Caribe». Mientras que The Links muestra el genio de Dye para crear fairways y greens emocionantes.

Tras el éxito en la “nueva normalidad” del Pro Am Latinoamérica y el Casa de Campo Open 2020, el próximo gran evento que albergará el resort será el Links Invitational del 15 al 20 de octubre.

La revista Links se asoció con Casa de Campo para ofrecer este torneo creado solo para suscriptores de LINKS. El torneo presenta equipos de dos jugadores que juegan tres formatos distintos en dos campos diferentes, todo con alojamientos de élite y comodidades de clase mundial de Casa de Campo.

El siguiente paso en el calendario oficial de grandes torneos será el “XV Campeonato Anual Twosome”, que se jugará del 29 de noviembre al 5 de diciembre, un clásico de todos los años y de los más populares de Casa de Campo.

El certamen está abierto tanto para profesionales como para golfistas aficionados, se tendrá en cuenta el handicap y se disputará a 90 hoyos en los campos de Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. El paquete All-Inclusive de seis noches comienza en U$S 2,353 (por persona en base doble) y viene con muchos beneficios extra.

De su lado, la ya tradicional “Escapada Femenina de Casa de Campo con Suzy Whaley”, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre, es un evento de cuatro días/tres noches.

Whaley, actual presidenta de la PGA de América, reconocida profesional y una de las mejores instructoras de golf, será la anfitriona de esta divertida “escapada”.

La estadía y el torneo All-Inclusive comienza en U$S 1,799 (por persona en base doble). Los aspectos más destacados es que se incluyen green fees ilimitados en los tres campos de golf del resort e instrucción personal de Whaley en el nuevo y moderno Learning Center de Casa de Campo.

