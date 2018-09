Casa de Campo despide verano con “Chasing the last sunset of summer”

LA ROMANA.- Bajo el concepto “Chasing the last sunset of summer”, Casa de Campo Resort & Villas despidió el verano con una fiesta exclusiva que enaltece el disfrute de la emblemática playa desde Minitas Beach Club, conocida como uno de los mejores puntos de la República Dominicana para presenciar el atardecer.

Poniendo a vibrar al público, la despedida del verano contó con una presentación de la emblemática agrupación dominicana Ilegales, dando cierre final con los protagonistas de la noche, Piso 21, quienes destacaron el honor de presentarse nuevamente en República Dominicana.

La celebración, que se desarrolló a lo largo del día y la noche, ofreció una depurada propuesta gastronómica única para la ocasión, acompañada de un ambiente cargado de armonía.

Contó además con un ambiente de entretenimiento a cargo de dj’s locales e internacionales, entre ellos Slowhands, Miguel Duarte y Korduroy.

