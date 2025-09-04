Casa de Campo anuncia Food and Wine Festival 2025

LA ROMANA, República Dominicana. – Casa de Campo Resort & Villas anunció la tercera edición del “Food and Wine Festival”, presentado por American Express.

El festival tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre próximos y contará con la participación de reconocidos embajadores culinarios, tanto de República Dominicana como de otros países.

Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar creaciones de algunos de los chefs más célebres a nivel internacional, entre estos el francés Hubert Keller, Scott Conant (reconocido por su cocina sofisticada) y Tita, ejecutiva del restaurante Aguají.

EXCELENCIA CULINARIA DE DOMINICANA

“Nos sentimos orgullosos de continuar con esta tradición que celebra la excelencia culinaria y la riqueza cultural de la República Dominicana,” expresó Jason Kycek, vicepresidente de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo Resort & Villas.

El también creador del festival sostuvo que “este año será aún más especial con la presencia del Chef Michael Mina”.

Trascendió que el Grupo Mina ha recibido numerosos premios por sus conceptos innovadores y experiencias gastronómicas de primer nivel.

Las festividades comenzarán el 10 de octubre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en el Marina Riverside Center, ocasión en la que los invitados disfrutarán de una selección de platos, acompañados de vinos.

LA “DINNER UNDER THE STARS”

Tras el evento en la Marina, los asistentes disfrutarán de la cena “Dinner Under the Stars”, en Minitas Beach Club.

En la ocasión Mina, Keller, Conant y Tita se unirán para ofrecer una experiencia culinaria extraordinaria frente al mar.

Desde el primero de septiembre, los boletos estarán disponibles a precio regular en UEPA Tickets y en los puntos de venta de Casa de Campo.

agl/of-am