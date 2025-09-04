Casa Brugal apoya al nuevo centro del ITLA en Puerto Plata

MONTELLANO, PUERTO PLATA. – Casa Brugal firmó un acuerdo de colaboración con autoridades políticas y religiosas del municipio de Montellano para la extensión del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

El propósito es la ampliación de las unidades de formación técnica de los jóvenes de la provincia de Puerto Plata.

De esa manera, la empresa complementa sus inversiones en el municipio de Montellano, donde está situado su nuevo Complejo de Envejecimiento Andrés Brugal, destinado a la producción de rones ultra premium.

El convenio fue suscrito con la Alcaldía de Montellano y el Obispado de Puerta Plata y reafirma los propósitos de Casa Brugal con la educación, mediante diferentes acciones de la Fundación Brugal.

NUEVO CURSO EN MONTANILLO

La nueva instalación contará con 5 aulas equipadas y cada una con capacidad para 18 estudiantes.

El catálogo formativo incluirá cursos, talleres y diplomados en áreas de alta demanda tecnológica, que comprenden desde la programación y creación de páginas web hasta la administración de redes sociales y proyectos tecnológicos.

También, hacking ético, seguridad forense, inteligencia artificial, y videojuegos, entre otros.

APORTE A LAS COMUNIDADES

Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal, aseguró que la empresa aportará cada vez más a las comunidades donde opera.

“Así como nosotros nos hemos transformado para competir con éxito a nivel mundial, queremos que las futuras generaciones de dominicanos también estén en condiciones para garantizar el desarrollo del país”, indicó.

“El ITLA sigue apostando a la educación tecnológica de calidad con esta extensión en Puerto Plata que busca impactar a más de 1,700 participantes por año”, afirmó Gary Ruiz, vicerrector del Instituto.

