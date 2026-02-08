Carrera benéfica 5K será en el Paseo Marítimo del Malecón

SANTODOMINGO.- En un momento donde la humanidad clama por paz y alivio, la República Dominicana se prepara para extender una mano amiga hacia el epicentro de la fe cristiana.

El Paseo Marítimo del Malecón será el escenario de un evento sin precedentes: la Carrera Benéfica 5K, organizada por la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Bajo la primera luz del amanecer, a las 5:00 a. m., cientos de dominicanos se unirán en un solo trayecto de cinco kilómetros que trasciende lo deportivo. Esta iniciativa surge como una respuesta concreta ante la crisis humanitaria que atraviesan nuestros hermanos en la tierra donde nació nuestra fe.

Un compromiso con Tierra Santa

El objetivo es claro y urgente: el 100% de lo recaudado será enviado directamente a Jerusalén para apoyar la misión de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Estos fondos se transformarán en pilares fundamentales para la supervivencia de la región:

Salud: Suministro de medicinas y atención hospitalaria.

Obra Social: Acompañamiento pastoral y asistencia a las víctimas del conflicto.

Educación: Sostenimiento de centros educativos.

«Es una manera de contribuir nosotros, como nación, con la situación tan dolorosa que están viviendo las familias en Tierra Santa. Cada inscripción es un mensaje de esperanza», expresaron los organizadores. La actividad cuenta con el carácter oficial de la Santa Sede, dado que la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén es una institución de derecho pontificio que forma parte de la estructura propia de la Iglesia Católica, trabajando directamente bajo la autoridad y tutela de Su Santidad el Papa León XIV. Esta histórica institución ha velado por siglos por los más necesitados en la región, siendo el brazo ejecutor de la caridad del Sumo Pontífice en la tierra de nuestro Señor.

Participación y Kit del Corredor

La inscripción tiene un costo de RD$ 2,000.00. Al participar, cada corredor recibirá un Kit Oficial que incluye la camiseta conmemorativa del evento y diversos productos promocionales de las marcas patrocinadoras que se han sumado a esta causa noble.

of-am