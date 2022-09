Carolina Mejía Vs María Teresa Cabrera (OPINION)

1 – Carolina Mejía de Garrigó y María Teresa Cabrera Ulloa, dos mujeres formidables. Ambas…, inteligentes, talentosas, carismáticas, cultas, con exquisitos modales señoriales. Sus allegados – me dicen – que ellas tienen el don de gente y buen carácter; pero que una de ellas se interesa mucho por engrosar su patrimonio económico, mientras que la otra, ni piensa en eso. Para más – se dice – que le llegar a la presidencia, una sería nacionalista insumisa como Cristina de Kirchner, y la otra, una ficha al servicio de las insaciables élites nacionales e internacionales, tal como lo fueron Mireya Moscoso, ex presidenta de Panamá y Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia.

2 – Por esa militancia ideológica, nuestra alcaldesa se siente comprometida con adversar a Nicolas Maduro y apoyar a Juan Guaidó, el auto nombrado presidente constitucional de Venezuela. Por la misma causa, su línea política es con Álvaro Uribe, Jair Bolsonaro, Iván Duque, Mauricio Macri, el Grupo Lima, etc. También se dice, que esta empresaria, de llegar al poder, adoptaría la agenda neoliberal de Margaret Thatcher con la que golpeó inmisericordemente en aquellos tiempos a la clase obrera de Inglaterra.

3 – También, sus críticos exteriorizan, que la política y empresaria, ve, oye y entiende a través de los sentidos de los burgueses, y la otra, a través del corazón del pueblo que ausculta. Una – dicen – tiene ambición de más poder y dinero, la otra, vocación de servicio por su pueblo. Una, – observan – tiene por meta las estrellas, y la otra, se conforma con las luces y el bullicio de las grandes ciudades. En lo filosófico, una se queda en lo terráqueo de los oligarcas, y la otra, se eleva al cosmos de los revolucionarios.

4- Ellas representan corrientes políticas opuestas entre sí, no por provenir de sectores sociales diferentes, sino porque han recibido educación ideológica distinta y vivido en mundos sociales paralelos. Carolina proviene de la burguesía, María Teresa del proletario. Carolina ha sido educada para ser capitalista neoliberal, María Teresa, para ser socialista, por ende, Carolina tiene una práctica capitalista, María Teresa se decanta por lo socialista. Para más ilustración: Carolina responde a la derecha y ultraderecha, María Teresa, a la izquierda moderada. Debido a ello, Carolina es opuesta a la “Revolución Bolivariana”, y la combate, mientras que María Teresa se regodea con apoyarla.

5 – María Teresa Cabrera Ulloa, nació el 15 de octubre de 1961, en Sabana Rey (La Vega, RD). En el presente tiene 61 años de edad, es decir, ella es 8 años mayor que Carolina Mejía. María Teresa es una morena delgada, de cabellos rizados. Étnicamente ella representa el 90% de la población dominicana. Cabrera está separada de su esposo, con quien procreó un hijo, que hoy es un excelente ingeniero civil.

6 – De María Teresa en el internet encontramos la información siguiente: es una destacada dirigente social de la República Dominicana, con una larga trayectoria como maestra y dirigente gremial. Desde muy temprano se integró a los movimientos juveniles y culturales que luchan por el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la soberanía del país.

7 – María Teresa Cabrera tiene una extensa formación académica e intelectual, siendo egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras, aparte de una maestría en Desarrollo Humano y Sostenible del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

8 – María Teresa ha tenido un rápido ascenso social y político que se explica por su carisma, su compañerismo, su vocación de servicio, su entrega y, sobre todo, por su honestidad expresada en la transparencia al frente de la Asociación Dominicana de Profesores -ADP-, gremio que con su gestión ha viene recuperando su imagen y práctica combativa.

9 – María Teresa es dirigente destacada del Foro Social Alternativo siguiendo su actitud de entrega y participación apasionada en las luchas sociales en las que se viene involucrando desde que era apenas una adolescente en los años setenta y ochenta en su ciudad natal de La Vega, donde dirigió por varios periodos la filial de la asociación de profesores en esa provincia.

10 – La Lic. Teresa Ulloa fue representante de América Latina en el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, puesto que ocupó hasta el año 2011. Es también miembro de la Presidencia Nacional del MIUCA y presidenta de la Comisión Permanente de Educación de ese movimiento político. Ella fue escogida como compañera de boleta del Dr. Guillermo Moreno en la boleta electoral del MIUCA. También fue postulada por decenas de organizaciones sociales, culturales, económicas y religiosas, a ocupar la Defensoría del Pueblo, pero rechazó esta propuesta. María Teresa, también se ha destacado por sus artículos sobre educación y sociedad, publicados en medios impresos nacionales e internacionales.

11- De María Teresa, Haffe Serulle en un artículo dice de ella lo siguiente: ¿Quién no recuerda a María Teresa Cabrera como cabeza protagónica de las grandes jornadas reivindicativas del magisterio nacional? ¿Qué no decir de ella junto a la gloriosa lucha por el 4% para la Educación? ¿Quién podría olvidar su rol en la Marcha Verde?

12 – María Teresa Cabrera es una de esas mujeres dominicanas que inspiran admiración y respeto. Me llama la atención en ella, que cuando habla, sus palabras trascienden lo simple, lo cotidiano. ¿Qué hay en su voz que encanta a la gente? María Teresa es parte de nosotros, y viene de tan hondo que jamás podrá torcerse.

13 – Otros, para apoyar las aspiraciones presidenciales de la referida educadora señalan lo siguiente: De la maestra María Teresa Cabrera, sus hechos hablan por sí solos: una persona honesta, insobornable, capaz, concertadora, digna y comprometida con la promoción de los derechos humanos y las aspiraciones democráticas de los dominicanos. La sabiduría y el sacrificio que ella ha mostrado en las luchas sociales reivindicativas de nuestro pueblo son cualidades suficientes para pronosticar que ella desempeñará con éxito y responsabilidad la presidencia de la República.

Nota # 1: En Wikipedia no aparece ninguna nota biográfica de María Teresa Cabrera Ulloa, sin embargo, de Carolina Mejía se encuentra la siguiente:

Su nacimiento y árbol genealógico

Carolina Mejía, nació el 28 de marzo de 1969, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Fue criada en un ambiente familiar católico y políticamente conservador. Su padre, Hipólito Mejía, es un perito agrónomo y político dominicano, quien además fue elegido Presidente de la República Dominicana en las elecciones presidenciales de 2000. Su madre, hoy fallecida, fue doña Rosa Gómez de Mejía. Carolina creció junto a sus tres hermanos: Felipe, Ramón Hipólito y Lissa.

Su educación

En 1986, Carolina Mejía tras graduarse como bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Santo Domingo, viajó a Montreal (Canadá) donde asistió al O’Sullivan College y a la Universidad de Concordia; en aquellos centros realizó un «Office System Technology Course» y «French as a Second Language». Más tarde, en 1987 inició sus estudios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde fue graduada como «Licenciada en Economía» en 1991. Para el 2002-2003, durante la gestión presidencial de su padre Hipólito Mejía Domínguez, Carolina Mejía cursó el diplomado «Dirección de Marketing» de la Escuela de Negocios BARNA.

Matrimonio y familia

En 1992, Mejía contrajo matrimonio con Juan Garrigó Lefeld, un empresario del sector asegurador dominicano, con quien procreó tres hijos: Juan de Jesús, Diego José e Isabel Carolina.

Vida profesional

En 1991, Mejía se inició en la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) como «Encargada de las Relaciones Comerciales con las Telefónicas de Estados Unidos y Canadá» hasta 1993. Durante el período 2000-2004 se desempeñó como «Coordinadora del Consejo Asesor del Presidente de la República Dominicana», también en dicho período, específicamente en el transcurso del año 2003-2004, fue nombrada «Embajadora Adscrita a la Cancillería, Encargada de Acuerdos Comerciales y Miembro del Equipo coordinador para el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos (DR-CAFTA)» (2003-2004), y fungió como «Miembro Suplente de la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana», respectivamente. Desde el año 1998 es socia y vicepresidente comercial de la empresa R.H. Mejía y Co. SRL, líder nacional en la comercialización de frutas frescas, principalmente manzanas, uvas y cítricos.

Funciones actuales y aspiraciones futuras

Carolina Mejía es economista, empresaria y política neoliberal. Ella es una de las principales figuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM); actualmente es su Secretaria General y alcaldesa de Santo Domingo DN. Es la primera mujer en asumir ese importantísimo cargo. En las elecciones generales de 2016, fue candidata a la Vicepresidencia de la República por su partido. Carolina pertenece al 10% de los dominicanos clasificados como blancos. Es reconocida por su continua labor social y comunitaria. Carolina tiene aspiraciones vicepresidenciales y presidenciales, para ello cuenta con el aval de su poderoso padre y de empresarios y políticos neoliberales nacionales y extranjeros. Ella es considerada como heredera política de su padre, el expresidente Hipólito Mejía.

Nota # 2 En Google, no he encontrado ningún artículo que pondere a Carolina Mejía (sus logros, sus metas, su espiritualidad, su humanismo, su ideología, sus luchas, etc.,) como si lo hacen los seguidores de María Teresa. Me parece que este es un fallo que deben enmendar los periodistas y asesores a cargo de su proyecto político.

A modo de conclusión

A – En los tiempos de Bécquer la mujer solo era atesorada si era bella; en estos tiempos la belleza sin inteligencia, preparación y acción, no gana la corona. Entonces, es grandioso para nuestra RD, que haya mujeres como Carolina y María Teresa, que con aquellos atributos y virtudes, se interesen por la suerte de su pueblo. Con Evas cómo ellas, con sus luchas, no solo habrá poesía, sino también, un mundo más equitativo, menos cruel, más democrático y de justicia social para todos.

B – En esta entrega, he presentado a mi pueblo el perfil político e intelectual de dos magníficas mujeres, con el cual, también pueden derivar el perfil espiritual y humanista de estas dos grandes dominicanas.

C – Con este esbozo entrego a mis compatriotas un paquete de informaciones con las cuales se puede cuantificar, quien de estos dos “toletes de mujeres”, es la que más está a la altura intelectual, revolucionaria y tecnológica de este tiempo; ello, para sopesar quién de ellas dos, de presidenta o vicepresidenta, sería la más idónea y conveniente a los sagrados intereses de nuestro pueblo.

D – Otra cosa, tomando en cuenta la hoja de vida expuesta de las dos mujeres que nos ocupan, ¿de Luis Abinader decidirse por la reelección, y se diese la disyuntiva coyuntural, a quien escoger como vicepresidenta?, ¿de ellas dos, a quien elegiría Luis como su compañera de boleta?

A nuestro presidente, a mis lectores y al pueblo en general, les dejo la palabra