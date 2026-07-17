Carlos Veitía recibirá el premio “A Life For Dance” en Miami

Veitía recibirá la distinción durante la Gran Gala Clásica, el 15 de agosto en Miami Beach.

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SANTO DOMINGO.- El maestro, coreógrafo y director artístico y general del Teatro Nacional Eduardo Brito, Carlos Veitía, será reconocido con el premio A Life for Dance a la Trayectoria durante la 31.ª edición del International Ballet Festival of Miami, uno de los encuentros de danza más importantes del continente.

La distinción será entregada el 15 de agosto, durante la Gran Gala Clásica que se celebrará en el Fillmore Miami Beach, en reconocimiento a una carrera dedicada a la formación de generaciones de bailarines y a la proyección internacional de la danza dominicana.

UNA VIDA DEDICADA A LA DANZA

Veitía inició su formación bajo la guía de su madre, la maestra Clara Elena Ramírez, y posteriormente estudió en la Academia Cubana de Ballet de Miami. En 1976 ingresó al Boston Ballet, donde alcanzó la categoría de bailarín solista e interpretó obras de George Balanchine, Jerome Robbins y Agnes de Mille.

A su regreso al país participó en la fundación del Ballet Nacional Dominicano y, en 1981, cofundó junto a su madre el Ballet Concierto Dominicano, institución que durante más de cuatro décadas ha contribuido a la formación de destacados bailarines.

RECONOCIMIENTOS Y LEGADO

Como coreógrafo, maestro y gestor cultural, Veitía dirigió el Ballet Nacional Dominicano entre 2000 y 2003 y ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Fellowship of the Americas Award del Kennedy Center de Washington y más de veinte premios Casandra y Soberano, incluyendo el Soberano a las Artes Escénicas 2023.

Entre sus producciones más reconocidas figuran El Cascanueces, Don Quijote, Carmen, Bolero y West Side Story.

Desde julio de 2022 dirige el Teatro Nacional Eduardo Brito, desde donde impulsa el desarrollo de las artes escénicas. El International Ballet Festival of Miami se celebrará del 25 de julio al 16 de agosto, con la participación de compañías y bailarines de diversos países de América y Europa.

an/am