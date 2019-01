Carlos Peña asegura construirá modelo económico justo e incluyente

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aspirante a la presidencia por el Partido Generación de Servidores, ingeniero Carlos Peña, aseguró que una vez llegue al gobierno a partir del año 2020, trabajará junto al pueblo para construir un modelo económico, social y político justo e incluyente, que no condene a los dominicanos y dominicanas que nacen pobres, también a morir pobres por la falta de oportunidades para ascender socialmente.

“El modelo económico, político y social que nos han aplicado los gobiernos chatarras del Antiguo Régimen, han sido fábricas de pobres, generadores de desigualdad social según lo establecen los organismos internacionales y estudios locales. Por tal razón se hace impostergable erradicar el modelo y sacar para siempre del poder a quienes lo implementado”, expresó el exlegislador.

Carlos Peña habló en esos términos en un acto celebrado en el sector Villa San Carlos, del municipio La Romana en la provincia del mismo nombre, donde compartió con dirigentes del Partido Generación de Servidores que él preside y con personas de distintos sectores organizados de la sociedad a quienes le reiteró que no deben conformarse con tener gobiernos mediocres e incapaces de resolver los problemas nacionales, pues los dominicanos merecemos más.

“Nuestro gobierno borrará de los labios de nuestros jóvenes las deprimentes expresiones: No tengo empleo y me quiero ir del país, pues el modelo que construiremos estará concentrado en la gente y no en las insensibles cifras macroeconómicas con las que estos gobiernos chatarras nos han entretenido todos estos años”, dijo el también pastor evangélico que busca la presidencia de la República”.