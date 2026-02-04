“Caravana por la Patria 2026″: expresión de historia y civismo

La Caravana por la Patria recorrió el litoral de El Malecón de la capital.

SANTO DOMINGO. – La “Caravana por la Patria 2026”, organizada por el Instituto Duartiano, reunió el pasado domingo a cientos de familias y aficionados de los autos antiguos, quienes disfrutaron de un vistoso desfile que recorrió gran parte del Malecón de Santo Domingo.

En el marco de las actividades del Mes de la Patria, desde las 3:00 de la tarde decenas de vehículos clásicos y antiguos partieron desde la Puerta de San Diego, en la avenida de “El Puerto” de la Ciudad Colonial, decorados con banderas dominicanas y otros símbolos patrios.

El recorrido avanzó por la avenida George Washington y un tramo de la autopista 30 de Mayo; luego retornó por la calle San Juan Bautista, en la Ciudad Ganadera, para continuar nuevamente por las avenidas 30 de Mayo y George Washington.

Con posterioridad tomó las calles Paseo Presidente Billini y Palo Hincado, hasta culminar frente al Altar de la Patria.

EL PÚBLICO RESPONDIÓ CON ENTUSIASMO

Durante todo el trayecto, el público respondió con entusiasmo, saludando el paso de los vehículos, ondeando banderas y sumándose al espíritu patriótico que caracterizó la jornada.

HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA

En su intervención, el presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, destacó que la Caravana se ha consolidado como una de las actividades más emblemáticas del Mes de la Patria, al combinar historia, tradición y participación ciudadana en un mismo escenario.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa permite rendir homenaje al padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, al tiempo que acerca a las nuevas generaciones a los valores patrios mediante una experiencia visual y cultural que fortalece la identidad nacional.

